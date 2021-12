Wall Street: Βαριά η «σκιά» της Όμικρον στους δείκτες

Τη Δευτέρα 20/12, ο S&P 500 ανέκαμψε από τις χαμηλές τιμές της συνεδρίας, αλλά εξακολουθούσε να βρίσκεται υπό πίεση μετά την ύφεση των οικονομικών τιμών εν μέσω φόβων ότι η άνοδος των κρουσμάτων Covid-19 λόγω της Όμικρον θα προκαλέσει περαιτέρω περιορισμούς και θα εκτροχιάσει την ανάκαμψη.

«Οι ειδήσεις της Όμικρον κυριαρχούν στους τίτλους των τελευταίων ημερών διαπραγμάτευσης πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων», είπε η Stifel μετά από αναφορές ότι η νέα παραλλαγή είχε εντοπιστεί σε 43 από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ.

Το αμερικανικό πανδημικό κύμα της όμικρον προβλέπεται να «βρίσκεται στο απότομο μέρος της εκθετικής ανάπτυξής του σε 2 έως 3 εβδομάδες, ακριβώς τη στιγμή που θα μπούμε στο νέο έτος», δήλωσε η Morgan Stanley.

Οι κυκλικές μετοχές, αυτές που κινούνται παράλληλα με την οικονομία, φάνηκε να επηρεάζονται περισσότερο, με τις τραπεζικές μετοχές να οδηγούν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία χαμηλότερα σαν τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων.

Η Synchrony Financial, η Lincoln National, η Capital One Financial σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση στις μετοχές τους.

Η πτώση των αποδόσεων των ομολόγων βλάπτει το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο των τραπεζών – τη διαφορά μεταξύ των εσόδων από τόκους που δημιουργούνται από τις τράπεζες και του ποσού των τόκων που καταβάλλονται στους καταθέτες.

Σε ένα άλλο πλήγμα στις προοπτικές για την ανάκαμψη, ο γερουσιαστής Joe Machin απέρριψε νωρίτερα το πρόγραμμα δαπανών της κυβέρνησης Μπάιντεν, ύψους 1,75 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, εν μέσω ανησυχιών για αύξηση του εθνικού χρέους.

Ο Machin σε νέες δηλώσεις του φάνηκε να είναι πιο μετριοπαθής, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα ήταν πρόθυμος να υποστηρίξει μια λιγότερο δαπανηρή έκδοση του προγράμματος «Build Back Better Plan».

Η Goldman μείωσε τις προβλέψεις της για το ΑΕΠ το πρώτο, δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2022 και είπε ότι «οι πιθανότητες [να περάσει ο λογαριασμός δαπανών] έχουν σαφώς μειωθεί και θα αφαιρέσουμε την υπόθεση από τις προβλέψεις μας».

Η τεχνολογία κλόνισε επίσης το επενδυτικό κλίμα στις μετοχές καθώς η Apple, η Amazon, το Facebook, η Google και η Microsoft κατέγραψαν απώλειες.

Σε άλλα νέα, η γραμμή κρουαζιέρας Carnival σημείωσε άνοδο 1% αγνοώντας την ανησυχία για την Covid μετά την πρόβλεψη κέρδους το δεύτερο τρίμηνο του 2022, λόγω των ισχυρών προχωρημένων κρατήσεων για το δεύτερο εξάμηνο του 2022 και του 2023.

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κατέγραψε απώλειες 1,46% και έκλεισε στις 34.847,35 μονάδες. Ο ευρύτερος S&P 500 υποχώρησε κατά 1,31% στις 4.560,3 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq κινήθηκε χαμηλότερα κατά 1,26% στις 14.979 μονάδες.

Απώλειες και στα εμπορεύματα

Η ενέργεια, δυσκολεύτηκε να μειώσει τις απώλειες, καθώς οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν υπό πίεση, αν και ανέκαμψαν από τα χαμηλά της συνεδρίασης.

Αναλυτικότερα, το αργό τύπου West Texas Intermediate παραδόσεως Ιανουαρίου αφαίρεσε 1,88 δολάρια ή 2,65% τη Δευτέρα, για να διαμορφωθεί η τιμή του στα 68,98 δολάρια το βαρέλι στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης.

Το πετρέλαιο τύπου Brent παραδόσεως Φεβρουαρίου επίσης αφαίρεσε 1,68 δολάρια ή 2,29%, για να κλείσει στα 71,84 δολάρια το βαρέλι στο ICE Futures Europe.

Ο χρυσός παραδόσεως Φεβρουαρίου κατέγραψε ζημιές 14,15 δολαρίων ή 0,78%, για να διαμορφωθεί η τιμή του στα 1.790,75 δολάρια ανά ουγγιά.

Το ασήμι παραδόσεως Μαρτίου υποχώρησε στα 22,262 δολάρια ανά ουγγιά. Τέλος, ο χαλκός παραδόσεως Μαρτίου έκλεισε στα 4,3 δολάρια ανά λίβρα, με κέρδη 0,12% τη Δευτέρα.