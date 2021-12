Τους 90 έφθασαν οι νεκροί από την έκρηξη βυτιοφόρου στην Αϊτή

Ο απολογισμός των θυμάτων της έκρηξης βυτιοφόρου με καύσιμο την περασμένη Τρίτη στην Αϊτή έγινε ακόμη πιο βαρύς, έφθασε τους 90 νεκρούς, μετά τους θανάτους κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου περίπου δέκα ανθρώπων που είχαν τραυματιστεί βαριά όταν εκτυλίχθηκε η καταστροφή, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ο αντιδήμαρχος της Καπ Αϊτιέν, της πόλης όπου έγινε το δυστύχημα.

«Έχουμε μέχρι στιγμής απολογισμό 90 νεκρούς», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Πατρίκ Αλμονόρ, ο αντιδήμαρχος της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας της Καραϊβικής, διευκρινίζοντας πως πρόκειται «ακόμη, δυστυχώς, για προσωρινό αριθμό», καθώς αρκετοί από τους ανθρώπους που νοσηλεύονται παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός, που είχε δημοσιοποιηθεί την περασμένη Τετάρτη, έκανε λόγο για 75 νεκρούς, 47 εγκαυματίες σε κρίσιμη κατάσταση και 12 σε λίγο πιο ελαφριά κατάσταση.

Τη νύχτα της 13ης προς τη 14η Δεκεμβρίου, ο οδηγός βυτιοφόρου έχασε τον έλεγχο όταν, σύμφωνα με τον Πατρίκ Αλμονόρ, προσπάθησε να αποφύγει σύγκρουση με μοτοταξί. Το βαρύ όχημα ανατράπηκε.

Μετά το ατύχημα, «πολίτες επωφελήθηκαν για να μαζέψουν καύσιμα, που τοποθετούσαν σε όποιο δοχείο έβρισκαν», προτού σημειωθεί «τρομερή έκρηξη», αφηγήθηκε ο Τζέρι Τσάντλερ, διευθυντής της αϊτινής Πολιτικής Προστασίας.

Τη νοσηλεία των θυμάτων, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση, περιέπλεξε ακόμη περισσότερο το γεγονός ότι η μοναδική δομή υγείας που είναι ειδικευμένη στην περίθαλψη εγκαυματιών, η κλινική της μη κυβερνητικής οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans Frontières, MSF), είναι εγκατεστημένη στο Πορτ-ο-Πρενς, την πρωτεύουσα, κάπου 200 χιλιόμετρα νότια από την Καπ Αϊτιέν.

Η ΜΚΟ έστειλε ομάδα στην πόλη για να βοηθήσει το τοπικό υγειονομικό προσωπικό, αλλά η περίθαλψη των ασθενών αυτών είναι «μακρά, θα διαρκέσει τουλάχιστον τρεις ως τέσσερις μήνες», εξήγησε ο Ζαν Ζιλμπέρ Ντονγκ, ιατρικός συντονιστής της MSF.

Μια εβδομάδα μετά την τραγωδία, θα γίνουν κηδείες θυμάτων στον καθεδρικό ναό της Καπ Αϊτιέν σήμερα Τρίτη το πρωί.

Μόλις 25 σοροί θα βρίσκονται στην εκκλησία, καθώς στην πλειονότητά τους τα θύματα, που σκοτώθηκαν ακαριαία, κηδεύτηκαν σε ομαδικό τάφο στην Καπ Αϊτιέν, σημείωσε ο κ. Αλμονόρ.

