Χειροπέδες σε Αλβανούς διαδηλωτές που έκαψαν σερβική σημαία στα Τίρανα

Συνελήφθησαν δύο άτομα στην Αλβανία, ως ύποπτα για το κάψιμο της σερβικής σημαίας, στη διάρκεια χθεσινών διαδηλώσεων στα Τίρανα. Όπως αναφέρουν αλβανικά ΜΜΕ, οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν σε αστυνομικό τμήμα και κρατούνται για ανάκριση.

Το περιστατικό συνέβη στη χθεσινοβραδινή διαδήλωση που διοργάνωσε ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Αλβανίας Σαλί Μπερίσα, που στρεφόταν κατά της άφιξης του Σέρβου προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς και της διοργάνωσης συνάντησης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ανοιχτά Βαλκάνια».

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα, δείχνει την σέρβικη σημαία να καίγεται και να καταπατιέται από διαδηλωτές. Το περιστατικό καταδίκασε η αλβανική κυβέρνηση. Φθορές δέχτηκαν και σερβικές σημαίες που ήταν αναρτημένες στο κέντρο των Τιράνων, στο πλαίσιο της συνάντησης «Ανοιχτά Βαλκάνια»

Live / Albanians burn the Serbian flag in Tirana.

Dozens of Albanian citizens summoned by #SaliBerisha, are protesting in #Tirana against #AleksandarVucic and “#OpenBalkan” pic.twitter.com/I74zATfLhF

— Isa Myzyraj (@IsamyzyrajAlb) December 20, 2021