Χονγκ-Κονγκ: Ιστορικό χαμηλό συμμετοχής στις εκλογές μόνο για «πατριώτες»

Οι πολίτες του Χονγκ Κονγκ απέφυγαν σε μεγάλο βαθμό τις κάλπες την Κυριακή για την ανανέωση του νομοθετικού συμβουλίου της πόλης τους στο πλαίσιο μιας νέας διαδικασίας που επέβαλε το Πεκίνο, η οποία μείωσε δραστικά τον αριθμό των εδρών στις οποίες εκλέγονται υποψήφιοι με καθολική ψηφοφορία και επεφύλαξε το δικαίωμα του υποψηφίου στους πιστούς “πατριώτες” στην Κίνα.

Το ποσοστό συμμετοχής –30%– είναι το χαμηλότερο από τότε που η κυριαρχία του Χονγκ Κονγκ πέρασε από τη Βρετανία στην Κίνα το 1997, χαμηλότερο ακόμη και από την πρώτη άμεση εκλογή μελών του νομοθετικού συμβουλίου το 1991.

The most deserted election I’ve covered in #HongKong…even some of the most prominent winners in direct poll are absent e.g. Regina Ip & Michael Tien. #LegCoElection pic.twitter.com/C4bVl26kGZ

Τα τελικά αποτελέσματα αναμένονται αργότερα σήμερα Δευτέρα.

#HongKong #Now: 1st ballot box unsealed as vote-counting kicks off across Hong Kong. We’re here to witness the moment…so symbolic for the authorities to choose to first open the ‘newly reintroduced’ Election Committee constituency ballot box. #LegCoElection pic.twitter.com/jcs1BqZ9m1

— Phoebe Kong (@phoebe_kongwy) December 19, 2021