ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν καλωσορίζει τον Commander στο Λευκό Οίκο – Το νέο γερμανικό ποιμενικό της… οικογένειας

Καλοδεχούμενος περισπασμός για έναν πρόεδρο αντιμέτωπο με πολιτικό μαρασμό: ο Τζο Μπάιντεν παρουσίασε χθες Δευτέρα μέσω Twitter τον νεότερο κάτοικο του Λευκού Οίκου με τέσσερις πατούσες, ένα κουτάβι που βαφτίστηκε «Commander».

«Καλωσήλθες στον Λευκό Οίκο, Commander», διαβάζει κανείς κάτω από το φωτογραφικό στιγμιότυπο που μεταφορτώθηκε στον επίσημο λογαριασμό του αμερικανού προέδρου στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης (@POTUS) και εικονίζει το κουτάβι να καλπάζει με ένα μπαλάκι του τένις στο στόμα.

Welcome to the White House, Commander. pic.twitter.com/SUudQnPv29

— President Biden (@POTUS) December 20, 2021