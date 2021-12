Attica Bank: Από 23/12 σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές στο ΧΑ

Η «ATTICA BANK» ανακοινώνει ότι:

(α) Κατά τη συνεδρίασή της στις 22.12.2021 η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 1.200.000.000 νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας 0,20 ευρώ εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων (η «Αύξηση»), όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του στις 05.11.2021, δυνάμει της εξουσίας που του παρασχέθηκε με τις από 07.07.2021 και 15.09.2021 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, και

(β) την 23.12.2021 αναμένεται να αρχίσει η διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ρυθμιζόμενη αγορά́ σύμφωνα με το Ν. 4514/2018).

Οι Νέες Μετοχές θα πιστωθούν στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους.

Τα συνολικά́ κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω της Αύξησης ύψους € 240 εκατ., μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους περίπου € 8.4 εκατ., θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 3.2 «Reasons for the Share Capital Increase and Use of Proceeds» του Σημειώματος Μετοχικού Τίτλου (Securities Note) του από́18 Νοεμβρίου 2021 Ενημερωτικού́Δελτίου (Prospectus) της Τράπεζας.