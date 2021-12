Νέα εμβληματικά ξενοδοχεία στο χαρτοφυλάκιο της SWOT

Τη διεθνή τάση στην παροχή ξενοδοχειακού management εκμεταλλεύεται η SWOT Hospitality, εταιρεία που δημιουργήθηκε μέσα στην οικονομική κρίση, προσθέτοντας παράλληλα νέους στρατηγικούς άξονες, ώστε να καταστεί one stop shop τόσο για τις διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες όσο και για τους θεσμικούς επενδυτές.

Η εταιρεία διαθέτει ήδη συνεργασία με κορυφαία brands Marriott International, Hyatt Hotels Corporation και Nikki Beach Hotels & Resorts, εκπροσωπώντας τα στην Ελλάδα, και ταυτόχρονα συνεργασία με μεγάλα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που δραστηριοποιούνται στο εγχώριο ξενοδοχειακό real estate (Dimand, Prodea, Zetalnd, όμιλος Sawiris).

Κατά τη χθεσινή παρουσίαση της εταιρείας ο πρόεδρος κι εκ των βασικών μετόχων της SWOT κ. Στέλιος Κουτσιβίτης αναφέρθηκε στους πέντε πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας με τη δημιουργία μιας πλατφόρμας management ξενοδοχείων με διεθνή brands, τη συνεργασία με θεσμικούς, διεθνείς και τοπικούς επενδυτές, real estate developers και private equity funds που επενδύουν στον τουρισμό, τη συμμετοχή σε επενδύσεις σε συνεργασία με θεσμικούς επενδυτές, τη μίσθωση επώνυμων ξενοδοχείων αλλά και την επέκταση εκτός Ελλάδος, εστιάζοντας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Μέσα στο 2022 η εταιρεία αναμένεται να προσθέσει σημαντικά νέα projects στο χαρτοφυλάκιο της ενισχύοντας τη θέση της στην εγχώρια αγορά. Αναλυτικότερα πρόκειται για το Moxy Athens City (Marriott International) στην Ομόνοια που θα λειτουργήσει το Μάρτιο, ιδιοκτησία των Dimand και Prodea, το Monasty by Autograph Collection της Marriott International στη Θεσσαλονίκη με έναρξη λειτουργίας τον Ιούλιο, ιδιοκτησία της Μηχανικής Περιβάλλοντος, το Magma Resort Santorini, The Unbound Collection by Hyatt που ανοίγει το Μάιο του 2022, ιδιοκτησίας της οικογένειας Παπακαλιάτη το Υi Mykonos της ιδιοκτησίας ORA Hospitality που εγκαινιάζεται τον Ιούλιο και αποτελεί ιδιοκτησία του Ομίλου Sawiris κι επιπλέον το Lindian Village Rhodes, ιδιοκτησία του επενδυτικού κεφαλαίου Zetland Capital (το οποίο κατά το πρόσφατο παρελθόν είχε ενδιαφερθεί και για το ακίνητο του Μινιόν).

Όπως τόνισαν χθες τα στελέχη της εταιρείας, ο προσδοκώμενος κύκλος εργασιών το 2022 για τα ξενοδοχεία που διαχειρίζεται είναι 50 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία που εμπλέκεται ανέρχονται στα 150 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τη στρατηγική της SWOT, ο διευθύνων σύμβουλος Πάνος Κωνσταντινίδης, ανάφερε ότι η εταιρεία –πέραν του management ξενοδοχείων- εξετάζει επίσης την επένδυση σε μεγάλα ξενοδοχειακά projects με μειοψηφικό ποσοστό, έχοντας μάλιστα ανοιχτές διαπραγματεύσεις για δύο συμφωνίες μέσα στο 2022.