Πλοίο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα διέσωσε κάπου 240 ανθρώπους στη Μεσόγειο μέσα σε μερικές ώρες – Δείτε βίντεο

Το πλήρωμα του Geo Barents, πλοίου που μισθώνουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF), διέσωσε σχεδόν 240 ανθρώπους που διέτρεχαν κίνδυνο να πνιγούν στη Μεσόγειο μέσα σε λίγες ώρες, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη η μη κυβερνητική οργάνωση.

Οι μετανάστες επέβαιναν σε τρία πλεούμενα που κινδύνευαν να βυθιστούν.

We’ve just completed a night rescue of 27 survivors from a small boat after an alert from @alarm_phone.

There are several young children in this group who should never have had to face this ordeal. pic.twitter.com/pCmZdSbwU0

— MSF Sea (@MSF_Sea) December 22, 2021