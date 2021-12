ΗΠΑ: Ένοχη για ανθρωποκτονία κρίθηκε η αστυνομικός που σκότωσε Αφροαμερικανό επειδή μπέρδεψε το όπλο της με το τέιζερ

Δικαστήριο της Μινεσότα έκρινε ένοχη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας την πρώην αστυνομικό Κίμπερλι Πότερ, η οποία πυροβόλησε και σκότωσε έναν Αφροαμερικανό οδηγό αυτοκινήτου επειδή μπέρδεψε το υπηρεσιακό περίστροφό της με το όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης (τέιζερ).

Οι 12 ένορκοι έκριναν ένοχη την Πότερ για τον θάνατο του 20χρου Ντόντε Ράιτ, τον οποίο πυροβόλησε στο στήθος στο Μπρούκλιν Σέντερ, ένα προάστιο της Μινεάπολης, στις 11 Απριλίου.

Judge orders her taken into immediate custody. pic.twitter.com/3AnvmRqz1z

BREAKING: (VIDEO) Jury finds former Brooklyn Center, MN police officer Kimberly Potter GUILTY ON ALL COUNTS of manslaughter for killing Daunte Wright.

Ο θάνατος του Ράιτ πυροδότησε σειρά διαδηλώσεων στη συνοικία αυτή. Συνέπεσε με τη δίκη του Ντέρεκ Σόβιν, του λευκού αστυνομικού που σκότωσε τον Αφροαμερικανό Τζορτζ Φλόιντ, τον Μάιο του 2020, γεγονός που στάθηκε αφορμή για τη γιγάντωση του κινήματος Black Lives Matter και την οργάνωση κινητοποιήσεων, σε όλον τον κόσμο, κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας.

Members of Daunte Wright’s family and their supporters celebrate after former Brooklyn Center police officer Kimberly Potter was found guilty of first and second-degree manslaughter this afternoon. (Gage Cureton / @kare11) pic.twitter.com/Rq2vt4OzjD

— GageCuretonPhoto (@gagecuretonpho1) December 23, 2021