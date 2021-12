ΗΠΑ: Ένοχη κρίθηκε γυναίκα που επιτέθηκε σε αεροσυνοδό επειδή της ζήτησε να φορέσει σωστά τη μάσκα της – Δείτε βίντεο

Μια γυναίκα από την Καλιφόρνια που συνελήφθη επειδή γρονθοκόπησε μια αεροσυνοδό της Southwest Airlines και της έσπασε τρία δόντια, ομολόγησε την ένοχη για τη βάναυση επίθεση, δήλωσαν ομοσπονδιακοί εισαγγελείς.

Η Βιβιάνα Κουίνονεζ συνελήφθη από την κάμερα να επιτίθεται στην αεροσυνοδό και να την αφήνει αιμόφυρτη και σαστισμένη καθώς η πτήση 700 της Southwest Airlines προσγειωνόταν στο Σαν Ντιέγκο από το Σακραμέντο στις 23 Μαΐου.

JUST IN: The woman who punched a Southwest Airlines flight attendant in May has been officially charged in federal court with two felonies, including assault and interfering with a flight crew. Vyvianna Quinonez now faces at least 20 years in prison. pic.twitter.com/ghUWkBTGMm

— Sam Sweeney (@SweeneyABC) September 2, 2021