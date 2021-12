Τρόμος στο Ουίνδσορ: Οπλισμένος με βαλλίστρα ο 19χρονος που εισέβαλε στο κάστρο, ενώ βρισκόταν μέσα η βασίλισσα Ελισάβετ

Ένας νεαρός άνδρας, οπλισμένος με βαλλίστρα, ο οποίος συνελήφθη όταν επιχείρησε να εισβάλει στο Κάστρο του Ουίνδσορ, τέθηκε υπό κράτηση αφού υποβλήθηκε σε ψυχιατρική εξέταση, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο 19χρονος, από το Σαουθάμπτον της νότιας Αγγλίας, συνελήφθη λίγα λεπτά από τη στιγμή που πέρασε στο κτήμα του Κάστρου, όπου βρισκόταν η βασίλισσα Ελισάβετ για να περάσει τα Χριστούγεννα συντροφιά με τον πρίγκιπα Κάρολο και τη σύζυγό του, Καμίλα. Δεν πρόλαβε, κατά τις αρχές, να μπει σε κάποιο κτίριο.

«Ο άνδρας συνελήφθη και υποβλήθηκε σε ψυχιατρική εξέταση. Κρατείται με βάση τον Νόμο περί Ψυχικής Υγείας και παραμένει υπό την επίβλεψη ιατρών», ανέφερε η αστυνομία.

Ο 19χρονος χρησιμοποίησε μια σχοινένια σκάλα για να σκαρφαλώσει σε έναν μεταλλικό φράχτη του Πύργου. Στην κατοχή του βρέθηκε μια βαλλίστρα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Mirror οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τον ύποπτο. «Οι πράκτορες ασφαλείας δεν πίστευαν στα μάτια τους», είπε μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας στην εφημερίδα.

