Ένοχη για πέντε κατηγορίες η Γκισλέιν Μάξγουελ, στρατολογούσε νεαρές γυναίκες για τον Επστάιν

Σε ετυμηγορία την έκτη μέρα των διαβουλευσεων κατέληξε το δικαστήριο όπου δικάζεται για σεξουαλική εμπορία η Γκισλέιν Μάξγουελ. Οι ένορκοι βρήκαν την 59χρονη κόρη του εκλιπόντα βαρόνου των βρετανικών ΜΜΕ, Ρόμπερτ Μάξγουελ, ένοχη για πέντε από τις έξι κατηγορίες.

Οι ένορκοι εξέτασαν έξι κατηγορίες εναντίον της 59χρόνης, η οποία κατηγορείται για στρατολόγηση νεαρών κοριτσιών, ορισμένα εκ των οποίων ανήλικα, για λογαριασμό του καταδικασθέντα παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή τον Αύγουστο του 2019, περιλαμβανομένων τεσσάρων για διακίνηση ανηλίκων για παράνομες σεξουαλικές πράξεις το διάστημα 1994-1997 και δύο για ψευδορκία.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι εισαγγελείς κάλεσαν 24 μάρτυρες για να δώσουν στους ενόρκους μια εικόνα της ζωής μέσα στα σπίτια του Έπσταϊν

Η Γκισλέιν Μάξγουελ δήλωσε αθώα για όλες τις κατηγορίες και είπε ότι γίνεται αποδιοπομπαίος τράγος για τις πράξεις του Έπσταϊν.

Ο Δικαστής του Περιφερειακού Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, Άλισον Νέιθαν, διάβασε την ετυμηγορία την Τετάρτη το απόγευμα στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν μετά από συζήτηση των ενόρκων για περίπου πέντε ημέρες. Την έκριναν ένοχη για πέντε από τις κατηγορίες εναντίον της, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής εμπορίας ανηλίκου, η οποία επισύρει πιθανή ποινή φυλάκισης έως και 40 ετών.

Καθώς οι υποθέσεις Covid αυξήθηκαν στη Νέα Υόρκη λόγω της παραλλαγής όμικρον, ο Νέιθαν εξέφρασε την ανησυχία του ότι οι άρρωστοι ένορκοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κακοδικία.

Η ετυμηγορία ήρθε λίγες ώρες αφότου ο Νέιθαν είπε στους ενόρκους ότι εάν δεν καταλήξουν σε ετυμηγορία, δεν θα είχαν πλέον άδεια την Πέμπτη και την Παρασκευή από τις συζητήσεις και ίσως χρειαστεί να εργαστούν την Πρωτοχρονιά.

Η Μάξγουελ δεν φάνηκε να έχει καμία αντίδραση στην ετυμηγορία. Δεν ορίστηκε ημερομηνία καταδίκης για την 59χρονη, η οποία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ξεχωριστή δίκη για τις κατηγορίες ψευδορκίας.

Video statement of US Attorney Damian Williams on the guilty verdict in US v. Ghislaine Maxwellhttps://t.co/oMgMbEgyv3 pic.twitter.com/6cJjDdDTD9

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 29, 2021