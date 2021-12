Bίκυ Σάφρα: Η Ελληνίδα χρυσή κληρονόμος και το δικαστικό θρίλερ για μια περιουσία 16 δισ. δολαρίων

Ένας πολύ μεγάλος πλούτος, με assets αξίας… διψήφιου αριθμού δισεκατομμυρίων δολαρίων και φόντο τις δραστηριότητες μιας «αυτοκρατορίας» του διεθνούς τραπεζικού κλάδου σε βάθος δεκαετιών, αλλά και τις επενδύσεις της στο αμερικανικό και βρετανικό real estate, συνθέτουν το βασικό story μιας οικογένειας που διαθέτει και ελληνικές «ρίζες»: των Safra, «χρυσών» κληρονόμων του αείμνηστου πολιτογραφημένου ως Βραζιλιάνου –γεννημένου στον Λίβανο- banking tycoon, Joseph Safra.

Αναπόσπαστα στοιχεία στην ζωή μιας επιχειρηματικής «δυναστείας» τέτοιου βεληνεκούς αποτελούν οι σχέσεις που δοκιμάζονται, τα καλά κρυμμένα μυστικά και οι ανατροπές.

Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης η 68χρονη ελληνικής υπηκοότητας και καταγωγής Βίκυ Εσκενάζι Σαρφάτη ή νυν Vicky Safra, μια γυναίκα με έντονη φιλανθρωπική δράση και χαμηλό προφίλ, που έναν χρόνο μετά από τον θάνατο του συζύγου της, τον Δεκέμβριο του 2020, εμφανίζεται να κατέχει προσωπική περιουσία ύψους 7,5 δισ. δολ. και άλλα τόσα περίπου ή περισσότερα τα 4 παιδιά της, οι 3 γιοι της ο 45χρονος Jacob, ο 36χρονος David, ο 41χρονος Alberto και η μονάκριβη κόρη της, 43χρονη Esther.

Συνολικά, κοντά στα 16,2 δισ. δολ., σύμφωνα με αναφορές του - ή και του Forbes που τοποθετεί, πάντως, τον πήχη λίγο… πιο κάτω, στα 7,4 δισ. δολ. το portfolio της βαθύπλουτης χήρας του μεγαλοτραπεζίτη ως νο 339 της λίστας του 2021 και για τα αδέλφια Safra στα 7,1 δισ. δολ. στο νο 358.

(Το real time net worth τους «πέφτει» στα 7,1 δισ. δολ, αντίστοιχα και 6,8 δισ. δολ, αλλά πρώτον οι τέτοιες διακυμάνσεις είναι στο «παιχνίδι» και δεύτερον μιλάμε για …μικρές σχετικά διαφορές).

Σύμφωνα (και) με το Forbes επιβεβαιώνεται κατ’ αρχάς ότι τα 4 ενήλικα παιδιά του Λατινοαμερικάνου μεγιστάνα των τραπεζών κληρονόμησαν λίγο λιγότερο από τη μισή περιουσία του, όπως και η μητέρα τους το μεγαλύτερο μέρος της δικής της από τον επί μακρόν σύζυγο της…

Το όνομα της έρχεται τακτικά στην επικαιρότητα από τότε κυρίως που «έφυγε» σε ηλικία 82 ετών ο Joseph Safra, ακόμα και πρόσφατα, με κάποιες αναφορές σε αυτήν να μιλούν για την «πλουσιότερη Ελληνίδα του κόσμου».

Το ενδιαφέρον των ξένων media, βέβαια, στρέφεται και προς τα παιδιά της. Κυρίως προς τον Alberto ο οποίος φέρεται να ήρθε σε διαφωνία παλαιότερα με τον αδελφό του David σχετικά με την πολιτική επέκτασης της Banco Safra στην λιανική τραπεζική, αποχώρησε τότε από την θέση του στο Δ.Σ. της τράπεζας, ίδρυσε την ASA Investments, μια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με έδρα το Σάο Πάολο και γραφεία στο Ρίο ντε Τζανέιρο και τη Νέα Υόρκη, αλλά και –κατά δημοσιεύματα- να προχώρησε μέσα στο 2021 σε μια κίνηση η οποία αναδύει «οσμή» …ενδοοικογενειακής ίντριγκας. Εν ολίγοις, του αποδίδεται ότι αμφισβήτησε νομικά την εκτέλεση 3 νέων (αλλαγμένων) διαθηκών του πατέρα του από το 2019, υποστηρίζοντας πως δεν διέθετε την απαιτούμενη διανοητική ικανότητα για την σύνταξη τους, λόγω του ότι έπασχε σε προχωρημένο στάδιο από τη νόσο του Πάρκινσον πριν πεθάνει.

Το «Θρίλερ» για την μοιρασιά των δισ.

Η κόντρα των –Ελλήνων κατά το ήμισυ- αδελφών Safra για την περιουσία που κληρονόμησαν από τον πατέρα τους φάνηκε να φθάνει στο αποκορύφωμα της προς τα τέλη του καλοκαιριού, όταν και το - έγραφε ότι ο Alberto σκόπευε να προσφύγει στην ελβετική δικαιοσύνη κατά της αποκλήρωσης του (ισχυρισμό του τον οποίο αρνήθηκε, πάντως, και η μητέρα του) και ζήτησε μάλιστα τον Αύγουστο από την έδρα στην Νέα Υόρκη να του επιτρέψει να διεκδικήσει αποδεικτικά στοιχεία στις ΗΠΑ (από ιατρικά αρχεία) για να στηρίξει τις θέσεις του για την υγεία του πατέρα του.

Δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν υπογράμμιζαν η κατάσταση του κληρονομούμενου πριν πεθάνει δεν ανταποκρινόταν στην δυνατότητα του να κάνει οικειοθελώς και εν γνώσει του αλλαγές στις διαθήκες του, που θα στερούσαν στον ίδιο, «έναν αφοσιωμένο γιο που είχε υπηρετήσει πιστά τον πατέρα του για χρόνια στην οικογενειακή επιχείρηση», τη νόμιμη κληρονομιά του.

Εκπρόσωπος της οικογένειας αντιτάχθηκε στις συγκεκριμένες αιτιάσεις και απάντησε ότι «πρόκειται για μεμονωμένη θέση, που δεν ταιριάζει με την αλήθεια των γεγονότων».

Οι Safra διαθέτουν τράπεζες στη Βραζιλία, την Ελβετία και τις ΗΠΑ, ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων που περιλαμβάνει τον Πύργο Gherkin στο Λονδίνο και το κτίριο 660 Madison Avenue της Νέας Υόρκης, μερίδιο στην εταιρεία μπανάνας Chiquita Brands International και η συνολική περιουσία τους υπολογίζεται σε +16 δισ. δολ. σύμφωνα με το - Billionaires Index.

Η πλειοψηφία των assets του «πατριάρχη» της οικογένειας είχαν ήδη δωριστεί στη σύζυγό του και στα παιδιά του όσο ζούσε, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα της άλλης πλευράς, πράγμα που σημαίνει ότι ο Alberto έχει λάβει μέρος της περιουσίας. Οι δωρεές ξεκίνησαν πριν από πάνω από μια δεκαετία και περιλάμβαναν μετοχές της Banco Safra στη Βραζιλία, με κάτοχο τους και τον Alberto όπως σχολίασαν τότε ανώνυμα πηγές.

Τον περασμένο Οκτώβριο, το «θρίλερ» έδειξε να λαμβάνει θετική τροπή για τους Safra. Διεθνή πρακτορεία μετέδωσαν την πληροφορία ότι οι κληρονόμοι του δισεκατομμυριούχου –μεγαλύτερου στον κόσμο, κατά πολλούς- τραπεζίτη και πλουσιότερου ανθρώπου της Βραζιλίας βρέθηκαν «κοντά σε συμφωνία» ως προς την διαμάχη που είχε ξεσπάσει μεταξύ τους για την «χρυσή» κληρονομιά, σε μια προσπάθεια να αποφύγουν την δικαστική εμπλοκή.

Για πρώτη φορά, η βραζιλιάνικη εφημερίδα O Estado de S. Paulo επιβεβαίωσε τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις του Alberto με τα αδέλφια του.

Μια άλλη πτυχή της κόντρας των κληρονόμων του billionaire των τραπεζών, εκτός από την διαφωνία για την στρατηγική της Banco Safra και την αμφισβήτηση του περιεχομένου των επίμαχων διαθηκών, αφορούσε και την πολιτική μερισμάτων στην εταιρεία χαρτοφυλακίου της οικογένειας.

Από τα πρακτικά μιας συνέλευσης των μετόχων της J.Safra Holding SA η οποία ελέγχει εμπορικά κτίρια και άλλες μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, προκύπτει ότι ο Alberto διαφώνησε με τη διανομή μερισμάτων στα ελάχιστα επίπεδα και καταψήφισε την απόφαση! Που καταλήγουν όλα αυτά, το γνωρίζουν προφανώς μόνο οι ίδιοι…

Η ζωή σαν παραμύθι, η Ελλάδα, η Ελβετία και οι δωρεές

Η Βίκυ Σαρφάτη ή Vicky Safra έζησε μια ζωή σαν παραμύθι από τα 17 της μόλις χρόνια δίπλα στον Joseph Safra και απέκτησε μαζί του 4 παιδιά και στην συνέχεια και 14 εγγόνια.

Αν και κάτοχος Ελληνικής υπηκοότητας, έζησε επί πολλά χρόνια στην Ελβετία (Crans-Montana) και διευθύνει το φιλανθρωπικό ίδρυμα «Vicky and Joseph Safra Philanthropic Foundation», το οποίο επιδίδεται σε δωρεές σε νοσοκομεία, στην εκπαίδευση και τις τέχνες.

Από τα 4 παιδιά της, ο Jacob Safra θεωρείται υπεύθυνος των διεθνών τραπεζών του ομίλου, J. Safra Sarasin of Switzerland (private bank), Safra National Bank of New York και των δραστηριοτήτων της οικογένειας στο real estate των ΗΠΑ.

Ο David Safra είναι ο μάνατζερ της Banco Safra Brazil και του J. Safra Group Brazilian real estate holdings, ο Alberto Safra εγκατέλειψε το 2019 την Banco Safra και ασχολείται με τις δικές του δουλειές, ενώ, η θυγατέρα της Esther Safra Dayan παντρεύτηκε τον γιο… άλλου βραζιλιάνου τραπεζίτη, τον Carlos Dayan και ζει στο Σάο Πάολο. Πηγή του πλούτου όλων τους, ο τραπεζικός κλάδος!

Η τραπεζική «δυναστεία» των Safra μετρά μια πορεία 180 χρόνων, με όλο το ενεργητικό της να υπολογίζεται σε… τριψήφιο αριθμό δισ. δολ., αν και ο έλεγχος πολλών εκ των σημαντικότερων assets της πέρασε, όπως προαναφέρθηκε, στα της 68χρονης χήρας και των 4 παιδιών της.

Οι «ρίζες» των Safra κρατούν από το Χαλέπι της Συρίας όπου το πολύ μακρινό 1840 ίδρυσε την Safra Freres & Cie, με αντικείμενο της την χρηματοδότηση των καραβανιών από καμήλες που στήριζαν το εμπόριο από τον καιρό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Ο Σύρο-Λιβανέζος Jacob Safra ο πρεσβύτερος, εβραϊκής καταγωγής, μετέφερε την οικογένεια του στην Βραζιλία το 1953 και εκεί έστησε μια εταιρεία που δραστηριοποιήθηκε αρχικά στην πώληση μετάλλων, εξοπλισμού και ζώων, πριν ιδρύσει τράπεζα και οι επιχειρήσεις του μετεξελιχθούν σε έναν όμιλο με το μέγεθος του Safra Group.

Ο νεότερος γιος του, ο Joseph, μετά τις σπουδές του στην Αγγλία μετακόμισε στη Βραζιλία και γνώρισε την μετέπειτα σύζυγό του, Βίκυ, η (Ελληνοεβραϊκή, κατά αναφορές) οικογένεια της οποίας επίσης μετανάστευσε εκεί στα ‘50s από την Ελλάδα και την Θεσσαλονίκη και σήμερα ανήκει στις πλουσιότερες γυναίκες του πλανήτη.

