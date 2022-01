Πενήντα λεπτά διήρκεσε η συνομιλία Μπάιντεν-Πούτιν εν μέσω ψυχροπολεμικού κλίματος

Με φόντο την κλιμακούμενη ένταση γύρω από το θέμα της Ουκρανίας, οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Τζο Μπάιντεν και Βλαντίμιρ Πούτιν, ξεκίνησαν την δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία τους αυτόν τον μήνα.

Πενήντα λεπτά διήρκεσε η τηλεφωνική επικοινωνίας που είχαν απόψε οι δύο ηγέτες.

Το τηλεφώνημα αυτό, που έγινε κατόπιν αιτήματος του Ρώσου προέδρου, ξεκίνησε στις 22.35 (ώρα Ελλάδας) και ολοκληρώθηκε στις 23.25. Τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και το Κρεμλίνο αναμένεται να κάνουν σύντομα ανακοινώσεις για τα όσα συζήτησαν οι δύο ηγέτες.

