Η πανδημία απογείωσε το… Do it yourself στην Ελλάδα

Θραύση κάνουν θερμαντικά μέσα, αφυγραντήρες, εργαλεία, είδη για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι αλλά και ξύλα, στις εταιρείες οικιακού εξοπλισμού και DIY (Do It Yourself – κάντο μόνος σου), με τους καταναλωτές να εμφανίζονται διατεθειμένοι να δαπανήσουν για premium προϊόντα, παρά τις ανατιμήσεις, προσβλέποντας σε ασφάλεια και σπιτική θαλπωρή στις γιορτές αλλά και …μετά.

Η τάση για δαπάνες που σχετίζονται με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο σπίτι αποτυπώθηκε ήδη το καλοκαίρι με τις υψηλές πωλήσεις κλιματιστικών, μαρκών υψηλής αξίας και αξιοπιστίας και πρόσφατα με τη ζήτηση για θερμαντικά μέσα, είδη αναβάθμισης σπιτιού, χρώματα, έπιπλα κήπου, συσκευές μπάρμπεκιου, μηχανές ποπ-κορν, εξοπλισμό αυτόματου ποτίσματος κ.ο.κ.. Παρά τις αυξήσεις τιμών σε πολλά από αυτά τα είδη οι καταναλωτές αξιοποιούν την όποια ρευστότητα διαθέτουν αναλαμβάνοντας οι ίδιοι το ρόλο του τεχνίτη.

Οι εταιρείες του κλάδου έχουν διαπιστώσει μια τάση των καταναλωτών για ιδιοκατασκευές ήδη από την περίοδο προ πανδημίας. Έρευνα της Leroy Merlin το 2019 έδειξε ότι 8 στους 10 καταναλωτές ασχολούνται ενεργά με επισκευές και ανακαινίσεις της κατοικίας τους.

Η πανδημία ήρθε να ενισχύει αυτή την τάση.

Πρόσφατη έρευνα της Praktiker με την υποστήριξη του εργαστηρίου ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) το 2021 δείχνει ότι το 58% των Ελλήνων επιλέγουν να κάνουν οι ίδιοι εργασίες που αφορούν βελτιώσεις του σπιτιού και άλλο ένα 36% προτιμά μια μεικτή λύση, με κάποια βοήθεια από επαγγελματία.

Σήμερα, λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, αν και οι δημοφιλείς χειμερινοί προορισμοί εμφανίζουν υψηλές πληρότητες, παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι οι καταναλωτές ενδιαφέρονται πολύ για τη γιορτινή ατμόσφαιρα στο σπίτι. Εξάλλου, περνούν πλέον περισσότερο χρόνο ιδιωτικά – ψωνίζουν, παραγγέλνουν φαγητό και παρακολουθούν ταινίες και αθλήματα μέσω internet από την άνεση του καναπέ τους. Έτσι επενδύουν σε διακόσμηση, τεχνολογία και εξοπλισμό που βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Η τάση, που εμφανίστηκε στην πανδημία διατηρείται και ενισχύεται, ειδικά από τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Προς επιβεβαίωση, σε πρόσφατη έρευνα της Focus Bari για τον κλάδο DIY με δείγμα 800 καταναλωτών, όλοι σχεδόν (92%) είπαν ότι έκαναν ή σχεδιάζουν να κάνουν κάποια επένδυση στο σπίτι, από βελτίωση εγκαταστάσεων μέχρι αγορά επίπλων και εξοπλισμού. Μάλιστα σε ερώτημα για το πώς αξιολογούν τις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών στην κατηγορία οι μισοί (50%) είπαν: “πρωταρχική σημασία έχει να μου αρέσει, μετά κοιτάω την τιμή”. Οι άλλοι μισοί είναι αυτοί που είτε επιλέγουν το πιο οικονομικό προϊόν (30%), είτε αυτό που θα τους προσφέρει προστιθέμενη αξία μέσω κουπονιών, δώρων κ.ο.κ. (20%).

Σημειώνεται ότι πάνω από 7 στους 10 καταναλωτές διαμένουν σε ιδιόκτητα σπίτια, εκ των οποίων 3 στους 10 σε μονοκατοικίες. Επίσης οι μισοί καταναλωτές εμφανίζονται να έχουν και εξοχική κατοικία. Μεταξύ όσων αναφέρουν ότι ολοκλήρωσαν ή σχεδιάζουν ανακαίνιση (44%), οι περισσότεροι δίνουν έμφαση στο μπάνιο, στην κουζίνα και στα υπνοδωμάτια ενώ η συντρηπτική πλειοψηφία αναφέρει ότι χρημοδοτεί την επένδυση με δικά της χρήματα και όχι μέσω κάποιας επιδότησης ή δανεισμού. Επίσης τα ψώνια από τους περισσότερους γίνονται μέσα από οmnichannel κανάλια.

Σχετικά με τη διάρθρωση της αγοράς, πέρα από τις μεγάλες εξειδικευμένες αλυσίδες όπως η Praktiker και η Leroy Merlin δραστηριοποιούνται και μερικές χιλιάδες μεσαίου και μικρού μεγέθους εταιρείες, από χρωματοπωλεία με οικιακά είδη μέχρι εταιρείες επίπλων, καταστήματα με είδη για hobby και startups.