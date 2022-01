Την πρώτη επικοινωνία για το 2022 είχαν Πούτιν-Ερντογάν

Την πρώτη τους επικοινωνία για το 2022 είχαν Βλαντιμίρ Πούτιν και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι ηγέτες Ρωσίας και Τουρκίας αντάλλαξαν ευχές και επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να προωθήσουν περαιτέρω τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες.

Αμέσως μετά την τηλεφωνική συνομιλία του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Κυριακή, το Κρεμλίνο ενημέρωσε πως ο Ρώσος πρόεδρος συζήτησε, επίσης, με τον Τούρκο ομόλογό του διεθνή θέματα, όπως για την κατάσταση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, τη Συρία και τη Λιβύη.

Πιο αναλυτικά, στην ανακοίνωσή του το Κρεμλίνο αναφέρει: «Οι δύο πρόεδροι, αφού αντάλλαξαν συγχαρητήρια για το νέο έτος, συνόψισαν τα κύρια αποτελέσματα της διμερούς συνεργασίας και επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να εντείνουν περαιτέρω την αμοιβαία επωφελή εταιρική σχέση μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Επίσης, θίχτηκαν διεθνή θέματα, συμπεριλαμβανομένων των γνωστών ρωσικών προτάσεων για τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ρωσίας, την κατάσταση στον Ναγκόρνο Καραμπάχ καθώς και τα ζητήματα της Συρίας και της Λιβύης. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνεχίσουν τις προσωπικές τους επαφές».

