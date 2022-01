Οι ΗΠΑ θα αντιδράσουν «αποφασιστικά» σε περίπτωση εισβολής της Ρωσίας, δεσμεύτηκε ο Μπαίντεν στον Ζελένσκι

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους χθες Κυριακή ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους «θα αντιδράσουν αποφασιστικά» σε περίπτωση που η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, αναφέρει ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του.

Στο δελτίο Τύπου που υπογράφεται από την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι προστίθεται ακόμη ότι ο κ. Μπάιντεν εξέφρασε την υποστήριξή του στη διπλωματία, αναφερόμενος κυρίως στις συνομιλίες που προβλέπεται να διεξαχθούν την 9η και τη 10η Ιανουαρίου στη Γενεύη ανάμεσα σε ανώτερους αμερικανούς και ρώσους αξιωματούχους.

Σε κάθε περίπτωση η Ουάσινγκτον είναι δεσμευμένη στην υπεράσπιση της «εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας» του Κιέβου, πρόσθεσε ο αμερικανός πρόεδρος διαβεβαιώνοντας τον συνομιλητή του πως θα τηρήσει την αρχή πως «τίποτα» δεν θα αποφασιστεί «για εσάς χωρίς εσάς».

Η συνδιάλεξη ακολούθησε τη βιντεοδιάσκεψη του Τζο Μπάιντεν με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την Πέμπτη.

Η Ουκρανία εκτιμά την «ακλόνητη υποστήριξη» των ΗΠΑ εν μέσω των εντάσεων με τη Ρωσία, ανέφερε μέσω Twitter ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την τηλεφωνική συνδιάλεξή του με τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

The first international talk of the year with @POTUS proves the special nature of our relations. Joint actions of 🇺🇦, 🇺🇸 and partners in keeping peace in Europe, preventing further escalation, reforms, deoligarchization were discussed. We appreciate the unwavering support of 🇺🇦.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 2, 2022