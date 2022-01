Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν «αποκεφαλίζουν» τις γυναικείες κούκλες στις βιτρίνες

Αποκεφαλίζουν τις… κούκλες στις βιτρίνες καταστημάτων στο Αφγανιστάν οι Ταλιμπάν, γιατί παραπέμπουν σε… ειδωλολατρικά αγάλματα.

Βίντεο με υπαλλήλους του υπουργείου για τη Διάδοση της Αρετής και την Πρόληψη του Κακού να «αποκεφαλίζουν» κούκλες στην επαρχία Χεράτ, στα δυτικά της χώρας, μπορεί να έχουν γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα αλλά αποτυπώνει πλήρως την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Αφγανιστάν με την επικράτηση των Ταλιμπάν.

This is Herat where the Taliban authorities have asked clothing shops to behead all “female mannequins” calling them “un-Islamic”. Herat was called “the pearl of Khurasan” by Rumi and has been considered the cultural capital of #Afghanistan. pic.twitter.com/CUBA6fSE74

