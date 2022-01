Την ιστορική Σαουθάμπτον απέκτησε ο Σέρβος billionaire Ντράγκαν Σόλακ

Στον έλεγχο της εταιρείας Sport Republic, συμφερόντων του Σέρβου δισεκατομμυριούχου Ντράγκαν Σόλακ, ιδρυτή και νυν προέδρου του Advisory Board της United Group, πέρασε η ιστορική ποδοσφαιρική ομάδα Σαουθάμπτον.

Ο έλεγχος ποσοστού 80% της Southampton FC αποκτήθηκε έναντι 100 εκατομμυρίων λιρών, αν και υπάρχουν δημοσιεύματα στην Αγγλία που κάνουν λόγο για συμφωνία ύψους 150 εκατ. λιρών, με τη συναλλαγή να επιβεβαιώνεται από τον αγγλικό ποδοσφαιρικό σύλλογο με επίσημη ανακοίνωσή του.

Η εξαγορά πραγματοποιήθηκε μέσω της Sport Republic, επενδυτικής εταιρείας με έδρα το Λονδίνο, που δραστηριοποιείται στον κλάδο του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας. Η Sport Republic ιδρύθηκε από τους Henrik Kraft και Rasmus Ankersen και υποστηρίζεται από τον Ντράγκαν Σόλακ (Dragan Šolak) που είναι και ο βασικός επενδυτής της.

A new era at #SaintsFC

We can confirm that Sport Republic has completed the acquisition of a controlling stake in Southampton Football Club.

— Southampton FC (@SouthamptonFC) January 4, 2022