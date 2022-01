dontlookup: Το viral με τα αγγλικά του Τσίπρα

Πολιτική κόντρα… αλλά και πολλά ειρωνικά σχόλια στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε η προσπάθεια του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, να καταγγείλει την κυβέρνηση για το άνοιγμα των σχολείων.

Ο Αλέξης Τσίπρας «δανείστηκε» τη νέα ταινία του Netflix, Don’t look up, στην οποία πρωταγωνιστούν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, η Μέριλ Στριπ, η Τζένιφερ Λόρενς κι ο Τζόνα Χιλ.

Στην ταινία, δύο αστρονόμοι ανακαλύπτουν ότι ένας τεράστιος κομήτης κατευθύνεται προς τη Γη και προσπαθούν να αφυπνίσουν τις αρχές και το κοινό να κάνουν ό,τι μπορούν για τη σωτηρία του πλανήτη. Όμως οι αντιδράσεις που αντιμετωπίζουν δεν είναι, ακριβώς, οι αναμενόμενες. Το ενδιαφέρον του κόσμου φαίνεται να μονοπωλούν πολιτικά σκάνδαλα και ο χωρισμός ανάμεσα σε δύο δημοφιλείς ποπ σταρ. Οι φωνές των επιστημόνων όχι απλώς δεν βρίσκουν απήχηση, αλλά καταλήγουν να γίνουν χιουμοριστικά memes και να τροφοδοτήσουν θεωρίες συνωμοσίας στο διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έγραψε στην ανάρτησή του: «Στην περίπτωση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το #dontlookup θα μπορούσε κάλλιστα να παραφραστεί σε «don’t look the cases»… Με 50.000 κρούσματα ανοίγουν τα σχολεία όπως ακριβώς έκλεισαν. Και ο Θεός βοηθός…».

Ανάρτηση την οποία ωστόσο απέσυρε για να την αντικαταστήσει με διορθωμένα τα αγγλικά του καθώς το σωστό δεν είναι «don’t look the cases», αλλά «don’t look at the cases».

Ωστόσο ο χρόνος που έμεινε στα προσωπικά του social media ήταν αρκετός για να το αντιληφθούν οι χρήστες των Μέσων κοινωνικής δικτύωσης… αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπός Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος αφού απάντησε στην κριτική προς την κυβέρνηση, σχολίασε και τα αγγλικά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ γράφοντας σκωπτικά. «ΥΓ: Όταν αποφασίζει ο κ. Τσίπρας να γράψει κάτι στα αγγλικά, ας βάζει τουλάχιστον κάποιον να τα ελέγχει».



Δείτε κάποια από τα tweet των χρηστών





Ειδήσεις σήμερα

Απολογείται σήμερα ο Αιγύπτιος για τον ξυλοδαρμό και την ομηρία της πρώην συντρόφου του



Κορυφώνεται το κύμα της «Όμικρον» – Ετοιμότητα για κενά στο δημόσιο, την αγορά και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς



Ανοίγουν τα σχολεία τη Δευτέρα με νέα μέτρα, τι ισχύει για μαθητές και εκπαιδευτικούς