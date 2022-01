Samsung Electronics: Αποκαλύπτει το όραμά της, «Together for Tomorrow» xτίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον

Η Samsung Electronics Co., Ltd. αποκάλυψε το όραμά της, «Together for tomorrow», για το μέλλον κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στη CES 2022. Ο κεντρικός ομιλητής Jong-Hee (JH) Han, Πρόεδρος και Επικεφαλής του DX (Device eXperience) στη Samsung, αναφέρθηκε στις προσπάθειες της εταιρείας να εισάγει μια νέα εποχή συνύπαρξης, με προσαρμοσμένες εμπειρίες που αντικατοπτρίζουν τον εξελισσόμενο τρόπο ζωής των καταναλωτών και τις καινοτομίες που σηματοδοτούν την πρόοδο τόσο για την κοινωνία όσο και για τον πλανήτη.

Το όραμα της εταιρείας «Together for tomorrow» δίνει τη δυνατότητα σε όλους να δημιουργήσουν θετικές αλλαγές και συνεργασίες που αφορούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Η κεντρική ομιλία απέδειξε όλα όσα η Samsung σχεδιάζει να υλοποιήσει με βάση το όραμά της, εισάγοντας μια σειρά από πρωτοβουλίες βιωσιμότητας, στρατηγικές συνεργασίες, προσαρμόσιμες και συνδεδεμένες τεχνολογίες.

«Είμαι ενθουσιασμένος που θα γίνετε μέρος του οράματός μας για να δούμε μαζί, πώς η καινοτομία μπορεί να δημιουργήσει θετικές αλλαγές, και να συμμετέχετε κι εσείς στην προσπάθειά μας να δράσουμε σήμερα, με στόχο το αύριο», είπε ο Han. «Αυτές οι αλλαγές καθιστούν τη βιωσιμότητα μέρος της εμπειρίας του προϊόντος».

Χτίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον

Στον πυρήνα του, το όραμα της Samsung για το μέλλον βασίζεται σε αυτό που η εταιρεία αποκαλεί «καθημερινή βιωσιμότητα». Πρόκειται για μια ιδέα που εμπνέει τη Samsung να θέσει τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων της. Η εταιρεία υλοποιεί το όραμά της υιοθετώντας νέες πρακτικές παραγωγής προϊόντων λιγότερο βλαβερών για το περιβάλλον, συσκευασιών μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος, βιώσιμη εμπειρία πελατών και υπεύθυνη απόρριψη προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Οι προσπάθειες της Samsung να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα σε όλο τον κύκλο παραγωγής χαίρουν επίσης αναγνώρισης από το Carbon Trust, την κορυφαία αρχή παγκοσμίως που ασχολείται με το αποτύπωμα άνθρακα. Πέρυσι, τα τσιπ μνήμης της εταιρείας με πιστοποίηση Carbon Trust συνέβαλαν στη μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά σχεδόν 700.000 τόνους.

Οι προσπάθειες της Samsung σε αυτόν τον τομέα είναι πιο διευρυμένες ενώ, εκτός από τα τσιπ, περιλαμβάνουν την επέκταση της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών. Για να εισαγάγει την καθημερινή βιωσιμότητα σε περισσότερα προϊόντα, το Visual Display Business της Samsung σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει 30 φορές περισσότερα ανακυκλωμένα πλαστικά από ό,τι το 2021. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης, πως το πλάνο της για διεύρυνση της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών περιλαμβάνει όλα τα κινητά προϊόντα και τις οικιακές συσκευές μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Το 2021, όλα τα κουτιά συσκευασίας για τις τηλεοράσεις της Samsung αποτελούνταν από ανακυκλωμένα υλικά. Αυτή τη χρονιά, η εταιρεία αποκάλυψε ότι θα επεκτείνει τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών για να συμπεριλάβει και τις εσωτερικές συσκευασίες των κουτιών. Τώρα, ανακυκλωμένα υλικά θα ενσωματωθούν σε φελιζόλ, θήκες κουτιών και πλαστικές σακούλες.

Η εταιρεία ανακοίνωσε, επίσης, την παγκόσμια επέκταση του βραβευμένου προγράμματος Eco-Packaging, που μεταμορφώνει τα χαρτόκουτα σε σπιτάκια για γάτες, βοηθητικά τραπέζια και άλλα χρήσιμα έπιπλα. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει πλέον συσκευασίες οικιακών συσκευών όπως ηλεκτρικές σκούπες, φούρνοι μικροκυμάτων, καθαριστές αέρα και άλλα.

Η Samsung ενσωματώνει τη βιωσιμότητα στους τρόπους με τους οποίους οι πελάτες βιώνουν τα προϊόντα της, με στόχο να ενθαρρύνει τη μείωση αποτυπώματος άνθρακα και γενικότερα τις θετικές αλλαγές για ένα καλύτερο αύριο. Για παράδειγμα, η εταιρεία παρουσίασε αξιόλογες βελτιώσεις στο πρωτοποριακό χειριστήριο SolarCell Remote, με ενσωματωμένο ηλιακό πάνελ που μπορεί να φορτιστεί τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και της νύχτας, περιορίζοντας την σπατάλη ενέργειας.

Το αναβαθμισμένο τηλεχειριστήριο SolarCell αντλεί ηλεκτρική ενέργεια από ραδιοσυχνότητες συσκευών όπως οι δρομολογητές Wi-Fi1. «Επιπλέον, θα συμπεριληφθεί σε περισσότερα προϊόντα Samsung, όπως νέες τηλεοράσεις Samsung και οικιακές συσκευές, με στόχο την εξάλειψη περισσότερων από 200 εκατομμυρίων μπαταριών από τους χώρους υγειονομικής ταφής2, τις οποίες εάν παρατάξεις, σχηματίζουν μια νοητή γραμμή από εδώ, το Λας Βέγκας, μέχρι την Κορέα», είπε ο Han.

Ακόμη, έως το 2025, η Samsung σχεδιάζει να κάνει όλες τις τηλεοράσεις και τους φορτιστές smartphones της να λειτουργούν σχεδόν σε μηδενική ισχύ αναμονής, έτσι ώστε τα προϊόντα να μην καταναλώνουν σχεδόν καθόλου ενέργεια όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Τα ηλεκτρονικά απόβλητα (e-waste) είναι μια άλλη μεγάλη πρόκληση για τη βιομηχανία κατασκευής ηλεκτρονικών συσκευών και γι’ αυτό το λόγο, η Samsung έχει συλλέξει περισσότερους από πέντε εκατομμύρια τόνους ηλεκτρονικών απορριμμάτων από το 2009. Ως προς τα προϊόντα κινητής τηλεφωνίας, η Samsung παρουσίασε πέρυσι το Galaxy for the Planet, μια πλατφόρμα βιωσιμότητας που δημιουργήθηκε να συνεισφέρει στην ουσιαστική δράση για το κλίμα και να ελαχιστοποιήσει τα περιβαλλοντικά αποτυπώματα των συσκευών σε όλο τον κύκλο ζωής τους.

«Αυτά, είναι σημαντικά βήματα», συνέχισε ο Han, «αλλά δεν μπορούμε μόνοι μας να επιτύχουμε τους στόχους μας. Πιστεύουμε ότι η ανοιχτή καινοτομία και η συνεργασία είναι το κλειδί για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος». Έχοντας αυτό κατά νου, η Samsung ανακοίνωσε ότι οι οικολογικές τεχνολογίες της, όπως το SolarCell Remote, θα διαθέτουν ανοιχτό κώδικα, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν και από άλλους, για τη δημιουργία νέων συσκευών.

Η απόφαση της Samsung να διαθέσει ανοιχτά τέτοιες τεχνολογίες αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της εταιρίας στην καινοτομία και την καθημερινή βιωσιμότητα, που υπερβαίνει τις βιομηχανίες. Η συνεργασία με την Patagonia που ανακοίνωσε η Samsung υπογραμμίζει το είδος της καινοτομίας που μπορεί να προκύψει όταν εταιρείες, προερχόμενες ακόμη και από εντελώς διαφορετικούς κλάδους, συμπράττουν για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων. Η καινοτόμος λύση που σχεδιάζουν οι δύο εταιρείες θα βοηθήσει στην καταπολέμηση της ρύπανσης από το πλαστικό, επιτρέποντας στα πλυντήρια ρούχων Samsung να περιορίσουν στο ελάχιστο τα μικροπλαστικά που εισέρχονται στη φύση μέσω του πλυντηρίου.

«Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα και δεν μπορούμε να λύσουμε μόνοι μας», δήλωσε ο Vincent Stanley, Διευθυντής Φιλοσοφίας στην Patagonia. Επαινώντας τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση των μηχανικών της Samsung, ο Stanley περιέγραψε τη σχέση εργασίας ως «ένα τέλειο παράδειγμα συνεργασίας που χρειαζόμαστε όλοι για να ανατρέψουμε το ρεύμα της κλιματικής αλλαγής και να αποκαταστήσουμε την υγεία στο φυσικό περιβάλλον».

«Είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτή τη συνεργασία, αλλά η δουλειά μας δεν σταματά εδώ», πρόσθεσε ο Han. «Θα συνεχίσουμε να διερευνούμε νέες συνεργασίες, με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας».

Ενδυνάμωση των χρηστών με προσαρμοσμένες εμπειρίες

Εκτός από την περιγραφή των βημάτων για την προώθηση της καθημερινής βιωσιμότητας, η Samsung περιέγραψε διάφορους τρόπους με τους οποίους προωθεί την τεχνολογία για να καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών. Κατανοώντας ότι κάθε άτομο είναι μοναδικό και θέλει να προσαρμόσει τις συσκευές του σύμφωνα με τον τρόπο ζωής του, η Samsung προσπαθεί να βρει νέους τρόπους για να βοηθήσει τους ανθρώπους να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με την τεχνολογία στην καθημερινότητα. Αυτή η προσέγγιση της καινοτομίας με επίκεντρο τον άνθρωπο αποτελεί βασικό πυλώνα του οράματος της εταιρείας «Together for Tomorrow».

Οι πλατφόρμες και οι οθόνες που παρουσίασε η Samsung αντικατοπτρίζουν τη νέα εποχή «Screens Everywhere, Screens for All», στην οποία αναφέρθηκε ο Han κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη CES 2022. Συγκεκριμένα, o φορητός προβολέας Freestyle αποτελεί μια ελαφριά συσκευή που προσφέρει εμπειρία κινηματογραφικής ποιότητας ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται ο χρήστης. Διαθέτοντας ήχο με δυνατότητα AI, ενσωματωμένα streaming apps και μια σειρά από χρήσιμες λειτουργίες Smart TV, ο The Freestyle μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν οπουδήποτε και να προβάλει περιεχόμενο σε έως και 100 ίντσες.

Επιπλέον, το Samsung Gaming Hub αποτελεί μια all-in-one πλατφόρμα για εύρεση και αναπαραγωγή παιχνιδιών cloud και κονσόλας ενώ, πρόκειται να γίνει διαθέσιμο στις smart τηλεοράσεις και τις οθόνες της εταιρείας μέσα στο 2022. Τέλος, το The Odyssey Ark είναι μια ευέλικτη και κυρτή οθόνη gaming 55 ιντσών που αναβαθμίζει την εμπειρία gaming, προσφέροντας τη δυνατότητα πολλαπλών προβολών που επιτρέπει στους χρήστες να παίζουν παιχνίδια, να συνομιλούν μέσω βίντεο με φίλους και να παρακολουθούν gaming βίντεο ταυτόχρονα.

Η Samsung αναβαθμίζει επίσης τη δυνατότητα εξατομικευμένης εμπειρίας που παρέχουν τα οικιακά προϊόντα της, ανακοινώνοντας την κυκλοφορία ακόμη περισσότερων επιλογών για τη σειρά οικιακών συσκευών Bespoke. Η σειρά περιλαμβάνει νέες επιλογές για το Family Hub της Samsung και τα γαλλικά ψυγεία τριών και τεσσάρων θυρών, μαζί με πλυντήρια πιάτων, ηλεκτρικές κουζίνες και φούρνους μικροκυμάτων. Η εταιρεία εισάγει επίσης νέα προϊόντα όπως το Bespoke Jet vacuum και το Bespoke Washer and Dryer, επεκτείνοντας τη σειρά προϊόντων της σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού ώστε να προσφέρει στους καταναλωτές περισσότερους τρόπους για να προσαρμόσουν το χώρο τους ανάλογα με το στυλ και τις ανάγκες τους.

Η Samsung αναζητά συνεχώς τρόπους για να βοηθήσει τους χρήστες να αξιοποιήσουν περισσότερο τις συσκευές τους. Με το πρόγραμμα #YouMake Project, αναδεικνύεται το αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να επιλέγουν και να προσαρμόζουν προϊόντα με βάση τα ενδιαφέροντά τους, ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία στις συσκευές τους. Όπως ανακοινώθηκε στην κεντρική ομιλία, η εν λόγω πρωτοβουλία επεκτείνει το όραμα της Samsung πέρα από τις οικιακές συσκευές, στα smartphones και στις οθόνες της εταιρείας.

Μια νέα εποχή απρόσκοπτης συνδεσιμότητας

Ο στόχος για οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος, από κοινού με τους καταναλωτές, απαιτείται κάτι παραπάνω από προσαρμογή και βιωσιμότητα στον πυρήνα των προϊόντων της Samsung. Απαιτείται επίσης, απρόσκοπτη συνδεσιμότητα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Samsung υπογράμμισε τη δέσμευσή της να εισαγάγει μια εποχή πραγματικά απρόσκοπτων συνδεδεμένων εμπειριών, επισημαίνοντας τις συνεργασίες της, καθώς και τα προϊόντα επόμενης γενιάς που διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της.

Το ολοκαίνουργιο Samsung Home Hub, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη CES, αναβαθμίζει τις συνδεδεμένες οικιακές εμπειρίες με την υπηρεσία SmartThings. Η υπηρεσία αυτή, ενσωματώνεται με συσκευές συνδεδεμένες με AI για να απλοποιήσει τη διαχείριση του έξυπνου σπιτιού. Το Samsung Home Hub συνδυάζει έξι υπηρεσίες SmartThings σε μια βολική συσκευή, επιτρέποντας στους χρήστες να έχουν τον πλήρη έλεγχο του έξυπνου σπιτιού τους και διευκολύνει τη διαχείριση των οικιακών εργασιών.

Για να επιτρέψει σε διαφορετικούς τύπους έξυπνων συσκευών να λειτουργούν καλύτερα μεταξύ τους, η Samsung ανακοίνωσε τα σχέδια της για ενσωμάτωση του SmartThings Hub στις smart τηλεοράσεις, τις οθόνες καθώς και τα ψυγεία Family Hub 2022. Με αυτό τον τρόπο, οι συνδεδεμένες εμπειρίες διαβίωσης θα γίνουν πιο προσιτές και απρόσκοπτες για όλους.

Επισημαίνοντας την ανάγκη να προσφέρουμε στους καταναλωτές την καλύτερη εμπειρία έξυπνου σπιτιού ανεξαρτήτως επωνυμίας, η Samsung ανακοίνωσε επίσης το ρόλο της ως ιδρυτικό μέλος της Home Connectivity Alliance (HCA), η οποία συγκεντρώνει διάφορους κατασκευαστές έξυπνων οικιακών συσκευών. Ο οργανισμός στοχεύει να ενισχύσει τη μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα μεταξύ συσκευών σε όλες τις επωνυμίες για να δώσει στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές και να ενισχύσει την ασφάλεια των προϊόντων και των υπηρεσιών.

«Τα μέλη της HCA, του παγκόσμιου συνασπισμού κατασκευαστών έξυπνων οικιακών συσκευών, υποστηρίζουν πως τα συνδεδεμένα οικοσυστήματα και η ψηφιακή τεχνολογία θα μας επιτρέψουν να αναπτύξουμε περαιτέρω την εμπειρία των καταναλωτών με κομψά, υπερ-εξατομικευμένα και πραγματικά έξυπνα προϊόντα», δήλωσε η Katherine Shin, Αντιπρόεδρος του Customer Experience στην Trane Technologies. «Η HCA προσκαλεί οποιονδήποτε παγκόσμιο κατασκευαστή με παρόμοιο όραμα για αποτελεσματικότητα, διαλειτουργικότητα και καινοτομία να έρθει και να οικοδομήσει μαζί μας».

Η κεντρική ομιλία της Samsung υπογράμμισε τη βαθιά δέσμευση της για εταιρική κοινωνική ευθύνη, που συνεχίζει να προσδιορίζει την προσέγγισή της στην καινοτομία. Αυτή η δέσμευση δεν αντικατοπτρίζεται αποκλειστικά στις τεχνολογίες που αναπτύσσονται, αλλά και στην αφοσίωσή της εταιρείας μέσα από προγράμματα που δίνουν τη δυνατότητα στην επόμενη γενιά να επιφέρει τις αλλαγές που θέλει να δει στον κόσμο. Προγράμματα της Samsung όπως το Solve for Tomorrow και το Samsung Innovation Campus κάνουν τα όνειρα των νέων ανθρώπων πραγματικότητα, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη τους και καλλιεργώντας τις δεξιότητες τους για τους χώρους εργασίας του αύριο.

«Σήμερα, έχω την τιμή να μοιραστώ ότι τα προγράμματα της Samsung για την ενδυνάμωση της επόμενης γενιάς έχουν φτάσει πλέον σε περισσότερους από 21 εκατομμύρια ανθρώπους από το 2012», δήλωσε ο Han. «Αυτό είναι το καλύτερο αύριο που όλοι επιδιώκουμε: οι άνθρωποι να κάνουν πράγματα πέρα από τα όνειρά τους, ο πλανήτης να είναι προστατευμένος ώστε όλοι να βιώσουν τα θαύματά του και, η καινοτομία να αποτελεί το έναυσμα για αλλαγή».

