Το κύμα 4 που ξεκίνησε από τον Ιούνιο ακόμα είναι σε εξέλιξη και ξεκινάει το C του από Παρασκευή. Το B όπως φαίνεται στο σχήμα έχει πάρει τη μορφή ενός τριγώνου με την ισότητα των δύο σκελών του E να καταλήγει στο 911, και η αγορά πήγε στο 910,16. Αν όντως ξεκίνησε το C, τα δύο retracements στο 38,2% και 50% του 3αριου φαίνονται στο διάγραμμα και κάπου στον ενδιάμεσο χώρο θα σταματήσει το 4αρι. Θεωρώ την περιοχή 750-790 εκείνη που θα σταματήσει την πτώση και μπορείτε να δείτε το C με τις πιθανές extensions του πού καταλήγει. Αν ήταν απαραίτητο να πω ακριβώς θα έλεγα το 1,618%. Άλλωστε υπάρχει και το μηνιαίο gap στο 792 που πιστεύω θα καλυφθεί σύντομα.

Εγώ δεν τα πάω τόσο καλά με τα κύματα ώστε να μπορώ να κρίνω ποιος από τους φίλους κυματιστές που βλέπουν σε διαφορετική συνέχεια τα λέει πιο σωστά, πιστεύω βασικά ότι περισσότερο από όλα αυτό θα το αποφασίσει η Wall Street με το πόσο θα διορθώσει αυτή τη φορά. Αν διασπαστεί η R θα σημαίνει για μένα ότι η Αμερική πήγε με το μέρος αυτών που βλέπουν πάνω. Διαφορετικά κοιτώ την Σ και την περιοχή 853-866 με τα 3 τελευταία εβδομαδιαία low fractals καθώς και τον εκθ. κινητό (ΕΚΜΟ) των 50 εβδομάδων για να δω τι θα πιστέψω. Κάτω από εκεί άλλωστε θα ανησυχήσω για τον ΕΚΜΟ 12 μηνών και αυτόν των 6 τελευταίων μηνιαίων χαμηλών αν και γι αυτά είναι ακόμη πολύ νωρίς. Για την ώρα κρατάμε το ότι κάτω από 857,87 θα έχουμε την 1η ένδειξη αλλαγής τάσης στο εβδομαδιαίο, τυπικά τουλάχιστον.

Στο ημερήσιο είχαμε 3η συνεδρίαση σε ανοδική τάση σύμφωνα με τα fractals χωρίς να δούμε να φθάνουν οι τιμές στην ισότητα και το 77% της διόρθωσης, ούτε να κλείνει το gap 911,43 αφού το ΧΑΑ λειτούργησε ακόμα μια φορά σαν το καναρίνι στο ορυχείο μη ακολουθώντας τον DAX στην τελευταία συνεδρίαση της Τετάρτης.

Ο τελευταίος διπλός πάτος εν τούτοις παρέμεινε ενεργοποιημένος κι όσο αυτό ισχύει (>904,32) τότε έχουμε στην άκρη του νου τον στόχο του στην περιοχή 950. Τα ξένα φρέναραν σήμερα οπότε ποτέ μη λες ποτέ…

Μια ενδιαφέρουσα ζωγραφιά με συσχετισμό της μεγάλης εικόνας με την περίοδο πριν 25 χρόνια μου έστειλε ο καλός φίλος του soltrade Νίκος Κ.

