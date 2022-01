Ευχές για ταχεία και πλήρη ανάρρωση στον Ρόμπερτ Μενέντεζ από τον Νίκο Δένδια

Ευχές για ταχεία και πλήρη ανάρρωση έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στον Αμερικανό Γερουσιαστή και Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Μενέντεζ με ανάρτησή του στο twitter.

«Εύχομαι στον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Μενέντεζ ταχεία και πλήρη ανάρρωση από την πρόσφατη επέμβαση του”, ανέφερε. Καθώς οι στρατηγικοί δεσμοί Ελλάδα-ΗΠΑ γίνονται ισχυρότεροι, ανυπομονούμε να συνεργαστούμε για να τους ενισχύσουμε περαιτέρω», πρόσθεσε.

I wish US #SFRC Chairman @SenatorMenendez a swift and complete recovery from his recent surgery. As Greece-U.S. strategic ties are growing stronger, we look forward to working together to further enhance them.

— Nikos Dendias (@NikosDendias) January 7, 2022