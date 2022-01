Νιγηρία: Τουλάχιστον 30 νεκροί σε εφόδους κακοποιών εναντίον χωριών στη Ζαμφαρά

Ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 30 πολίτες στη Ζαμφαρά της Νιγηρίας, εξαπολύοντας εφόδους εναντίον οκτώ χωριών αυτής της πολιτείας, που μαστίζεται από κρίση ασφαλείας επί δύο και πλέον χρόνια, ανέφεραν κάτοικοι και πηγές προσκείμενες στις δυνάμεις ασφαλείας χθες Παρασκευή.

Στη βορειοδυτική Νιγηρία καταγράφονται φονικές επιθέσεις και έχουν αυξηθεί απότομα οι απαγωγές, ενίοτε μαζικές, και τα βίαια εγκλήματα από τα τέλη του 2020. Η κυβέρνηση δυσκολεύεται να επιβάλει τον νόμο και την τάξη, εν μέσω μαρασμού της οικονομίας.

Τρεις κάτοικοι ανέφεραν ότι οι επιθέσεις σε οκτώ χωριά άρχισαν το μεσημέρι της Τρίτης από κάπου 300 κακοποιούς που κινούνταν με μοτοσικλέτες κι άνοιγαν πυρ αδιακρίτως.

To make this point more elaborate admist military offensive; there are 14LGAs in Zamfara, atleast every LGA has 3 Senior Bandit leaders or more each of them can have between 100-300 men, this aside smaller groups which are mostly young Fulani possession arms usually kidnapping https://t.co/B7soyzhN6V pic.twitter.com/0ufK9aqRto

— Yusuf Anka (@ankaboy) January 7, 2022