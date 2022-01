Όμιλος Kristelcom: Νέος Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής Ανάπτυξης ο Γιάννης Γκίκας

Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής Ανάπτυξης του Ομίλου Kristelcom αναλαμβάνει από τις 10 Ιανουαρίου 2021 ο κος Γιάννης Γκίκας, με κύρια αρμοδιότητα την διαμόρφωση ενός νέου φιλόδοξου στρατηγικού σχεδιασμού για τον Όμιλο και με όραμα την επέκταση και ενδυνάμωση των δραστηριοτήτων του στην ελληνική αγορά και το εξωτερικό.

Ο νέος Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής Ανάπτυξης αναλαμβάνει την βελτίωση των συνολικών επιχειρησιακών λειτουργιών του Ομίλου, την ανάπτυξη του στρατηγικού πλάνου για την επόμενη τριετία, τη δημιουργία και εφαρμογή διαδικασιών λειτουργίας, καθώς και το συντονισμό όλων των επιχειρηματικών μονάδων του Ομίλου.

Ο Γιάννης Γκίκας διαθέτει πάνω από 20 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στην κλάδο των τηλεπικοινωνιών, και έχει διατελέσει ανώτατο στέλεχος με σημαντικές θέσεις ευθύνης, σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες όπως η SONY ERICSSON που είχε τη Γενική Διεύθυνση για τη ΝΑ Ευρώπη, η SAMSUNG διατελώντας Head of IM και η VODAFONE στην οποία βρισκόταν από το 2014 και διετέλεσε διαδοχικά Cluster Head of Terminals, Head of Family and Convergence Segment, Head of Propositions and Pricing και από το 2020 Head of Soho/SME/Indirect. Σε όλους τους οργανισμούς με τους οποίους έχει συνεργαστεί έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξή τους και έχει συμβάλει καθοριστικά στην αναμόρφωση της στρατηγικής τους.

Ο κος Βασίλης Παπαδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Kristelcom, καλωσορίζει τον κο Γκίκα: «Υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά και ανυπομονησία τον Γιάννη Γκίκα στον Όμιλό μας. Πιστεύουμε ότι η πολυετής εμπορική εμπειρία του στην αγορά, η στρατηγική του σκέψη, οι ηγετικές του ικανότητες, οι δεξιότητές του σε ότι αφορά στην διαχείριση των ανθρώπινων πόρων θα σηματοδοτήσουν την πορεία του Ομίλου μας τα επόμενα χρόνια και ο ίδιος θα συμβάλλει καθοριστικά στην ισχυροποίηση της θέσης του Ομίλου στην αγορά και στην υλοποίηση του σχεδίου μας για περαιτέρω ανάπτυξη».