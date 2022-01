CSR Hellas: Βέλτιστες πρακτικές για την εταιρική πληροφόρηση

Την πρώτη διαδικτυακή του εκδήλωση για το 2022, με θέμα «Βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα: Οι βέλτιστες πρακτικές για τη δημοσιοποίηση των εταιρικών πληροφοριών» (Sustainable business models: Best practices for corporate reporting of non-financial information), διοργανώνει το CSR Hellas την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022 (15:00 – 17:00).

Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνέχεια της πρόσφατης παρουσίασης της σχετικής μελέτης που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα για Θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (European Financial Reporting Advisory Group – EFRAG) στο πλαίσιο του ρόλου της ως συμβουλευτικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην προτυποποίηση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, αλλά και στη σύνταξη προτάσεων για το Ευρωπαϊκό σύστημα δημοσιοποίησης των εταιρικών πληροφοριών για τη βιωσιμότητα.

Υπενθυμίζεται ότι η Ε.Ε. με σκοπό την αναθεώρηση της σχετικής οδηγίας για την υποχρεωτική δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών προωθεί ένα αυστηρότερο σύστημα με κανόνες που εναρμονίζουν τα σχετικά διεθνή πρότυπα εταιρικών απολογισμών. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη σύγκλισης των ελληνικών επιχειρήσεων με το Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο όπως ήδη διατυπώνεται από τις σχετικές εισηγήσεις της ΕΕ, το CSR Hellas και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εκπονούν σχετική μελέτη για την καταγραφή και ανάδειξη αντίστοιχων παραδειγμάτων μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της μελέτης της EFRAG και τα συμπεράσματα από την συγκριτική επισκόπηση ενός ελληνικού δείγματος με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό.

Θα ακολουθήσει συζήτηση μεταξύ εκπροσώπων ελληνικών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και συμμετόχων σχετικά με την αξία ποιοτικών και συγκρίσιμων στοιχείων στις εκθέσεις δημοσιοποίησης για θέματα βιωσιμότητας, καθώς και του τί σημαίνει βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο και πώς αυτό μπορεί να δημοσιοποιηθεί στους συμμετόχους.

Στους ομιλητές περιλαμβάνονται σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες από τους οργανισμούς EFRAG και EBRD και συγκεκριμένα οι Saskia Slomp, (CEO, EFRAG), Dawn Slevin, (MD, ELS Europe, μέλος EU Sustainable Finance TEG, Co-Chair, PTF-RNFRO, EFRAG) και Robert Adamczyk (Senior Environmental Advisor, EBRD), καθώς επίσης και εκπρόσωποι θεσμικών και ακαδημαϊκών φορέων και επιχειρήσεων και συγκεκριμένα οι Σταυρούλα Αγγελοπούλου, Διευθύντρια Βιωσιμότητας και Εταιρικής Ευθύνης, Όμιλος ΟΤΕ, Δρ. Νίκη Γλαβέλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Νικόλαος Λούλης, Πρόεδρος ΔΣ, Μύλοι Λούλη, Αγγελική Πατρούμπα, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων, Coca-Cola 3E Ελλάδος ΑΒΕΕ και Σωτήρης Πάστρας, CSR Manager, APIVITA. Την εκδήλωση θα συντονίσει η Ιζαμπέλλα Μ. Τσίρμπα, Δικηγόρος Εταιρικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου.

Με αφορμή την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης και έρευνας του EFRAG, η Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος ΔΣ CSR Hellas, Μέλος ΔΣ CSR Europe, ESG Senior Advisor, Όμιλος TITAN και Μέλος, PTF-RNFRO, EFRAG, σημείωσε:

«Η μελέτη αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο, αλλά και ιδιαίτερα επίκαιρο εργαλείο αφενός για όσες επιχειρήσεις επιδιώκουν να βελτιώσουν το επίπεδο ωριμότητάς τους στη δημοσιοποίηση της στρατηγικής τους για την βιωσιμότητα, αλλά και όσες επιχειρήσεις καλούνται τώρα να συμμορφωθούν με το αυστηρότερο πλαίσιο εταιρικής διαφάνειας και λογοδοσίας. Η σύμπραξη κύριων συμμετόχων και ειδικότερα των εκπροσώπων του χρηματοπιστωτικού και του τραπεζικού τομέα, μέσω της δομής του EFRAG, στην εκπόνηση της μελέτης προσθέτει αξία στο τελικό αποτέλεσμα με πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής των κανόνων της που διασφαλίζουν την ποιότητα των σχετικών πληροφοριών στους ετήσιους απολογισμούς των εταιριών, είτε είναι σε ενιαία δομή με τα ετήσια οικονομικά τους αποτελέσματα είτε σε ανεξάρτητη δομή, δηλαδή σε έναν απολογισμό βιωσιμότητας ή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ο απολογισμός αυτός είναι σε κάθε περίπτωση αναπόσπαστο συμπλήρωμα της εταιρικής λογοδοσίας και για τον λόγο αυτό είναι αναγκαίο να ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες σύνταξης και παράθεσης στοιχείων».

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή προς το κοινό. Δηλώσεις συμμετοχής ΕΔΩ.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο ΕΔΩ.