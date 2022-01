Volkswagen: Ποντάρει στην ανάπτυξη των ηλεκτρικών οχημάτων για ανάκαμψη

Η Volkswagen ποντάρει στη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα και στη χαλάρωση των περιορισμών των προμηθειών προκειμένου να επιστρέψει στην ανάπτυξη στην Κίνα φέτος, μετά την μείωση των πωλήσεων της το 2021 λόγω της έλλειψης τσιπ.

Οι παραδόσεις περιορίστηκαν σε 3,3 εκατομμύρια οχήματα πέρυσι, μειωμένες κατά 14% από το 2020, όταν το πρώτο κύμα του κορονοϊού σάρωσε τη χώρα, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Volkswagen Κίνας, Stephan Wollenstein σε δημοσιογράφους στο Πεκίνο την Τρίτη.

Το brand VW αντιπροσωπεύει περίπου 2,26 εκατομμύρια παραδόσεις, ή περίπου το 11% της εθνικής αγοράς αυτοκινήτων. Πρόκειται για “σημαντική απώλεια” κατά τον Wollenstein, σε σχέση με το προηγούμενο μερίδιο που ήταν 14%-15%.

Η χαμηλή απόδοση της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας σε μια από τις βασικές αγορές της, δείχνει πώς οι παγκόσμιες αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν πληγεί από την έλλειψη ημιαγωγών που ξεκίνησε στα τέλη του 2020, καθώς και από τα κρούσματα της πανδημίας που προκάλεσαν lockdown, με την Κίνα να εφαρμόζει αυστηρή πολιτική Covid-Zero.

«Πρέπει να προσαρμόζουμε τα προγράμματα παραγωγής μας περισσότερο ή λιγότερο εβδομαδιαία, ανάλογα με τις προμήθειες που λαμβάνουμε σε παγκόσμια βάση και τις δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε τοπική βάση», αναφέρει ο Wollenstein.

Τα πρόσφατα αυξημένα κρούσματα στις πόλεις Ningbo και Tianjin προκάλεσαν το κλείσιμο του εργοστασίου κοινοπραξίας της Volkswagen και βασικών προμηθευτών, γεγονός που επηρέασε την παραγωγή της σειράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων ID. Η εταιρεία έχει παραδώσει 70.625 μοντέλα ID από την κυκλοφορία της σειράς τον Μάρτιο, χάνοντας τον αρχικό στόχο των 80.000 έως 100.000.

Στόχοι για το 2022

Για το 2022, ο όμιλος στοχεύει στην επιστροφή του στα επίπεδα του 2020, προσθέτοντας 500.000 έως 600.000 μονάδες στις πωλήσεις, επισήμανε ο Wollenstein.

Η εταιρεία είναι πεπεισμένη ότι θα διπλασιάσει τις πωλήσεις της σειράς ID, σε περίπου 140.000, υποστήριξε. Συγκριτικά, οι τοπικοί κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων Nio Inc., Xpeng Inc. και Li Auto Inc. παρέδωσαν από 90.000 έως 100.000 οχήματα πέρυσι.

Ενώ η Κίνα έχει άρει τους περιορισμούς στη συμμετοχή ξένων αυτοκινητοβιομηχανιών σε τοπικές κοινοπραξίες, ο Wollenstein είπε ότι η κίνηση αυτή «ουσιαστικά δεν θα σημαίνει πολλά» δεδομένου του κόστους και της απροθυμίας να αλλάξει τις τρέχουσες συνεργασίες. Η VW έχει μερίδιο 40% σε μια κοινοπραξία με την China FAW Group και 50% σε μία εταιρεία με τη SAIC Motor Corp.

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ορισμένες προστριβές, οι συνεργασίες είναι «συνολικά πολύ ωφέλιμες» και «δεν υπάρχει λόγος να απομακρυνθούμε από αυτές», είπε.

Ο Wollenstein θα παραιτηθεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου, αφού παρέμεινε για περισσότερα από 10 χρόνια στην Κίνα. Θα αντικατασταθεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Volkswagen Passenger Cars, Ralf Brandstaetter, δήλωσε η εταιρεία τον περασμένο μήνα.

