Ανάστατη η Ιρλανδία από τη δολοφονία νεαρής γυναίκας ενώ έκανε τζόγκινγκ

Χιλιάδες άνθρωποι, σιωπηλοί και κρατώντας κεριά, απέτισαν φόρο τιμής σήμερα σε πόλεις σε ολόκληρη την Ιρλανδία, στη μνήμη μιας νεαρής γυναίκας που δολοφονήθηκε μέρα μεσημέρι, ενώ έκανε τζόγκινγκ, σε μια «στιγμή ορόσημο», σύμφωνα με ακτιβιστές, στις εκκλήσεις να τερματιστεί η βία κατά των γυναικών.

Η Άσλινγκ Μέρφι δολοφονήθηκε στη γενέτειρά της, την πόλη Τάλαμορ την Τετάρτη, ενώ γυμναζόταν σε μια δημοφιλή διαδρομή δίπλα σε ένα ποτάμι. Η αστυνομία λέει ότι η επίθεση εναντίον της 23χρονης δασκάλας ήταν πιθανόν τυχαία και ότι ο δράστης παραμένει ασύλληπτος.

Η δολοφονία σόκαρε τη χώρα και περίπου 100 συγκεντρώσεις οργανώθηκαν ως φόρος τιμής στην Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία, μεταξύ άλλων έξω από το κοινοβούλιο του Δουβλίνου, όπου τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στις 16.30 τοπική ώρα, την ίδια σχεδόν ώρα που η Μέρφι δέχθηκε την επίθεση.

Murder of young teacher has united Ireland in ‘solidarity and revulsion’ https://t.co/qRGhknWEGw

— The Independent (@Independent) January 14, 2022