Νόβακ Τζόκοβιτς: «Ειλημμένη» η απόφαση για απέλασή του, γράφουν τα ΜΜΕ της Αυστραλίας

Κορυφώνεται το θρίλερ με την υπόθεση απέλασης του κορυφαίου Σέρβου τενίστα Νόβακ Τζόκοβιτς από την Αυστραλία, με διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα να αντιμετωπίζουν ως βεβαιότητα την εκδίωξή του, ενώ αναμένεται η τελική απόφαση του αρμοδίου υπουργού Μετανάστευσης της χώρας, Άλεξ Χοκ.

Αύριο αναμένεται, στο μεταξύ, να ακυρωθεί η βίζα του Τζόκοβιτς, ενώ την ίδια ώρα καλά πληροφορημένη πηγή, συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος της αυστραλιανής εφημερίδας, The Saturday Paper, Πολ Μπονγκιόρνο, υποστηρίζει ότι η απόφαση για απέλαση έχει ήδη ληφθεί.

I am hearing @AlexHawkeMP will boot out the Joker tomorrow.

— Paul Bongiorno (@PaulBongiorno) January 12, 2022