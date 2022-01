Ανάθεση έργου από το ΝΑΤΟ (NSPA) στην Intracom Defense για την αναβάθμιση των ελληνικών Patriot

H INTRACOM DEFENSE (IDE) υπέγραψε σύμβαση με την NSPA (NATO Support and Procurement Agency) για την αναβάθμιση των Ελληνικών αντιαεροπορικών συστημάτων PATRIOT.

H σύμβαση αφορά στην εγκατάσταση και ενσωμάτωση όλων των τροποποιήσεων του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και τον λειτουργικό έλεγχο του συστήματος μέσω του αναβαθμισμένου λογισμικού στην πλέον σύγχρονη έκδοσή του για τα κέντρα ελέγχου, συντονισμού και επικοινωνιών (ECS, ICC, CRG), σε όλες τις Ελληνικές συστοιχίες PATRIOT.

Το έργο αποτελεί συνέχεια της εκτεταμένης συμμετοχής που είχε η IDE στην εγχώρια συμπαραγωγή των ελληνικών συστημάτων PATRIOT, αξιοποιώντας έτσι κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αποκτηθείσα τεχνογνωσία και τις εγκαθιδρυμένες υποδομές, για να υλοποιήσει με τον οικονομικότερο τρόπο το πρόγραμμα αναβάθμισης, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια εφοδιασμού (Security of Supply) των ελληνικών PATRIOT.

O Διευθύνων Σύμβουλος της INTRACOM DEFENSE, κ. Γεώργιος Τρουλλινός, δήλωσε: “Tο έργο αυτό καταδεικνύει τη δυνατότητα της εταιρείας, σε συνεργασία με ένα πιστοποιημένο δίκτυο εγχώριων και διεθνών εταίρων, να προσφέρει στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις αξιόπιστες και ανταγωνιστικές υπηρεσίες παραγωγής, εν συνεχεία υποστήριξης και μελλοντικής αναβάθμισης των προμηθευόμενων οπλικών συστημάτων. Αυτό επιβεβαιώνεται εμπράκτως από την 15ετή υποστήριξη όλων των Ευρωπαϊκών συστημάτων PATRIOT μέσω διαδοχικών συμβάσεων της INTRACOM DEFENSE με το Agency του ΝΑΤΟ, όπως και από τις σημαντικές εξαγωγές της εταιρείας, υποσυστημάτων PATRIOT που ξεπερνούν τα 500 εκατομμύρια δολάρια, διασφαλίζοντας παράλληλα σημαντικό έργο και για άλλες ελληνικές εταιρείες. Δεν είναι απλώς ένα case study για το ΥΠΕΘΑ αλλά μία επιτυχημένη εφαρμοσμένη πολιτική, που υπενθυμίζει πώς όταν η ελληνική αμυντική βιομηχανία συνυπολογίζεται σοβαρά στα κύρια εξοπλιστικά προγράμματα δημιουργεί θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και προσφέρει στην ελληνική οικονομία και άμυνα.”

Σχετικά με την NSPA

Η NSPA (NATO Support and Procurement Agency) συγκεντρώνει σε μία ενιαία υπηρεσία, δραστηριότητες προμηθειών, επιμελητείας (integrated logistics), ιατρικών υπηρεσιών και δημιουργίας υποδομών. Η NSPA ως ένας από τους βασικότερους οργανισμούς του ΝΑΤΟ, έχει αποστολή να παρέχει αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες στη Συμμαχία και σε 30 έθνη-μέλη και συνεργαζόμενες χώρες, βασιζόμενη σε πολυεθνικές λύσεις. Με έδρα το Λουξεμβούργο, η NSPA είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός (no profit – no loss) που χρηματοδοτείται από τα μέλη/πελάτες του.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.nspa.nato.int

Σχετικά με την IDE

Η INTRACOM DEFENSE (IDE), θυγατρική της Intracom Holdings, είναι μια καταξιωμένη ελληνική εταιρεία στον χώρο των Αμυντικών συστημάτων με αξιοσημείωτη εξαγωγική δραστηριότητα. Η IDE χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη προηγμένων προϊόντων στους τομείς των ηλεκτρονικών πυραυλικών συστημάτων, τακτικών συστημάτων επικοινωνιών και πληροφοριών, ολοκληρωμένων λύσεων επιτήρησης, υβριδικών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και μη επανδρωμένων συστημάτων.

Η IDE συγκαταλέγεται στην επίσημη λίστα προμηθευτών του NATO, συμμετέχει σε διεθνή προγράμματα και έχει επιτύχει να ηγείται σε ευρωπαϊκά έργα χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της Άμυνας. Η εξωστρέφεια, η αξιοπιστία και η ποιότητα που χαρακτηρίζουν την εταιρεία τεκμηριώνονται με όλα τα έγκυρα διεθνή πιστοποιητικά και τις τιμητικές διακρίσεις που έχει λάβει καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας της.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

www.intracomdefense.com