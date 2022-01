Ομηρία σε συναγωγή στις ΗΠΑ: Δύο έφηβοι συνελήφθησαν στη Βρετανία

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της βρετανικής αστυνομίας ανακοίνωσε πως συνέλαβε χθες Κυριακή δύο νεαρούς σε σχέση με την υπόθεση της ομηρίας το σαββατοκύριακο σε συναγωγή στην πόλη Κόλεϊβιλ, στην πολιτεία Τέξας των ΗΠΑ, ο δράστης της οποίας ήταν βρετανός υπήκοος.

«Δύο νεαροί συνελήφθησαν (σ.σ. χθες) το βράδυ στο νότιο Μάντσεστερ. Παραμένουν υπό κράτηση για να ανακριθούν», ανέφερε η αστυνομία του ευρύτερου Μάντσεστερ σε ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

#UPDATE | Counter Terrorism Policing North West update following the events in Texas: pic.twitter.com/Q3o08bc8Js

Οι τέσσερις όμηροι απελευθερώθηκαν σώοι και αβλαβείς το βράδυ του Σαββάτου. Ο δράστης σκοτώθηκε. Δεν είναι ακόμη σαφές εάν αυτοκτόνησε ή εάν σκοτώθηκε από πυρά των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας που επενέβησαν, έπειτα από ώρες διαπραγματεύσεων.

Κατά τη διάρκεια της τεταμένης δεκάωρης διαπραγμάτευσης, ο άνδρας, που κατονομάστηκε ως Μαλίκ Φάισαλ Ακράμ και ήταν 44 ετών, απαίτησε να αφεθεί ελεύθερη η νευροεπιστήμονας Αάφια Σιντίκι, γεννημένη στο Πακιστάν, που εκτίει ποινή κάθειρξης 86 ετών στην περιοχή Ντάλας-Φορτ Γουόρθ μετά την καταδίκη της το 2010 επειδή άνοιξε πυρ εναντίον στρατιωτών και πρακτόρων του FBI.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε «τρομοκρατική ενέργεια» την ομηρία του ραβίνου και τριών πιστών στη συναγωγή Μπεθ Ίσραελ.

ACT OF TERROR: The FBI identified the suspect who took four people hostage Saturday at a Colleyville, Texas, synagogue as 44-year-old Malik Faisal Akram. pic.twitter.com/VGvXWfeu3D

