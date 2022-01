Προσκεκλημένος του Διεθνούς Συνεδρίου για την Αειφορία ο καθηγητής Κων/νος Ζοπουνίδης

Ο Καθηγητής-Ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης είναι Προσκεκλημένος Καθηγητής στο Διεθνές Συνέδριο για Sustainability, Environment, and Social Transition in Economics and Finance που θα γίνει στο Παρίσι 13-15 Δεκεμβρίου 2022.

Το Διεθνές Συνέδριο για την Αειφορία, το Περιβάλλον και την Κοινωνική Μετάβαση στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (SESTEF)- 2022 που διοργανώθηκε από κοινού από το Audencia Business School, University of Southampton, University Paris-Saclay, Telfer School of Management (University of Ottawa) & Paris School of Business με την υποστήριξη της Gaia (Audencia Business School) & του Center of Research for Energy and Climate Change – CRECC (Paris School of Business), θα πραγματοποιηθεί στις 13-14 και 15 Δεκεμβρίου 2022 στο Παρίσι της Γαλλίας.

Στόχος του είναι να παρέχει στους ακαδημαϊκούς, στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στους επαγγελματίες ένα πολύτιμο φόρουμ για συζήτηση και κριτική ανάλυση των κύριων ζητημάτων και προκλήσεων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της βιωσιμότητας, της κοινωνικής μετάβασης,της οικονομίας και χρηματοδότησης.