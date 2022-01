Δημιουργεί 3 Data Centers σε Σπάτα και Κορωπί η Μicrosoft

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η δημιουργία 3 data centers καθώς η θυγατρική της πολυεθνικής Microsoft Operations 4733 Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕ κατέθεσε στο Enterprise Greece τον φάκελο για την υπαγωγή του στο καθεστώς των «στρατηγικών επενδύσεων».

Με την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης επί του επενδυτικού σχεδίου, βάσει της νέου νόμου περί στρατηγικών επενδύσεων (4864/2021), κηρύσσεται η έναρξη των διαδικασιών υλοποίησης.

Η δημόσια διαβούλευση αναμένεται να διαρκέσει ως την Κυριακή 23 Ιανουαρίου και τέλος Φεβρουαρίου αναμένεται και η συνεδρίαση της αρμόδιας Διυπουργικής Επιτροπής για την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου στις «στρατηγικές επενδύσεις».

Το υπό μελέτη έργο αφορά στη δημιουργία ενός Συγκροτήματος Κέντρων Δεδομένων και Τεχνολογικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων αποτελούμενου από τρία (3) Κέντρα Δεδομένων (Data Centers), στο νομό Αττικής, της εταιρείας Microsoft Operations 4733 Hellas Single Member S.A., με σκοπό την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών Υπολογιστικού Νέφους (Microsoft Cloud) στην Ελλάδα.

Τα τρία (3) Κέντρα Δεδομένων έχουν πλήρη αλληλεξάρτηση μεταξύ τους αποτελώντας μια επιχειρηματική, λειτουργική και οικονομική οντότητα, σε τρία σημεία εγκατάστασης. Το γήπεδο εγκατάστασης με την ονομασία Site 6 εντοπίζεται στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος ενώ τα γήπεδα με τις ονομασίες Site 27 & Site 28 στον Δήμο Κρωπίας.

Τα εν λόγω γήπεδα δεν χωροθετούνται εντός περιοχών που εμπίπτουν σε καθεστώτα περιβαλλοντικής ή αρχαιολογικής δέσμευσης και δεν αποτελούν δασικές εκτάσεις στο σύνολό τους. Ο προϋπολογισμός του έργου όχι μόνο ικανοποιεί τη προϋπόθεση του σχετικού νόμου, όπου προβλέπεται ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης να είναι μεγαλύτερος των 75 εκατ. ευρώ, αλλά θα ανέλθει και σε πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν, κατά βιώσιμο τρόπο, άνω των εκατό (100) νέων Ε.Μ.Ε. (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).

Πληροφορίες της αγοράς κάνουν λόγο για μία επένδυση γύρω στα 400-500 εκατ. ευρώ.

Φορέας της επένδυσης είναι η εταιρεία Microsoft Operations 4733 Hellas Single Member S.A., 100%. Η Microsoft Operations 4733 Hellas Single Member S.A. αιτείται να λάβει το κίνητρο της Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9 του Ν.4864/2021, επιδιώκοντας την επίσπευση της έκδοσης του συνόλου των απαιτούμενων αδειών του έργου, καθώς και το κίνητρο της Χωροθέτησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του προαναφερόμενου νόμου.

Σύμφωνα με το κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης, η επένδυση έχει τον χαρακτήρα της απολύτου αειφορικής προσέγγισης καθώς ενστερνίζεται τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και υιοθετεί τη στρατηγική “Carbon Negative, Water Positive and Zero Waste by 2030” σύμφωνα, με την οποία η Microsoft αποβλέπει να καλύψει το 100% της ηλεκτρικής της ενέργειας με αγορές ενέργειας μηδενικού άνθρακα, να προβεί στην ψύξη των συστημάτων με αέρα αντί νερού και να προβεί στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση του 90% των μηχανημάτων και εξαρτημάτων που αντικαθίστανται.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο, η επένδυση αναμένεται να συμβάλει τα μέγιστα στην οικονομία σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, στην απασχόληση σε ορίζοντα δεκαετίας καθώς και στη μεταλαμπάδευση γνώσης και τεχνολογίας.