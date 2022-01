Πώς η πανδημία αναγκάζει τις επιχειρήσεις να επανεξετάσουν τις στρατηγικές ανάπτυξής τους

Στο διάστημα των τελευταίων δύο ετών επηρεάστηκε σημαντικά ο ιστός της κοινωνίας, γεγονός που εκφράστηκε μέσω μιας συλλογικής αλλαγής στις σχέσεις των ανθρώπων με την εργασία, τον καταναλωτισμό, την τεχνολογία και τον πλανήτη, ωθώντας τις επιχειρήσεις να σχεδιάσουν νέους τρόπους επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η τελευταία έκδοση των Fjord Trends της Accenture Interactive, η 15η κατά σειρά, παρέχει πρακτική καθοδήγηση στην προσπάθεια των εταιρειών να προσφέρουν αξία και συνάφεια στους πελάτες τους, τους υπαλλήλους τους και την κοινωνία συνολικά.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι συμπεριφορές που πρόσφατα εντοπίστηκαν θα ωθήσουν τις επιχειρήσεις να επανεξετάσουν την προσέγγισή τους στο design, την καινοτομία και την ανάπτυξη. Αυτό είναι αποτέλεσμα των αλλαγών στις προσδοκίες και τη νοοτροπία των εργαζομένων, των ελλείψεων που παρατηρούνται απόρροια προβλημάτων στις εφοδιαστικές αλυσίδες καθώς και των νέων εικονικών περιβαλλόντων, όπως το metaverse.

«Μην υποτιμάτε τις αλλαγές που βλέπουμε ή τον ρόλο των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν σε αυτές», δήλωσε ο Mark Curtis, Head of Global Innovation and Thought Leadership της Accenture Interactive. «Οι επιλογές που θα κάνουν οι επιχειρήσεις ενδέχεται να επηρεάσουν τον κόσμο μας με περισσότερους τρόπους από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε, και όλα δείχνουν αλλαγές στις σχέσεις των ανθρώπων — με συναδέλφους, brands, αγαπημένα πρόσωπα και την κοινωνία. Έχουμε μπροστά μας δύσβατο δρόμο, αλλά και μεγάλες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν θετικό πρόσημο για τους ανθρώπους, την κοινωνία και τον πλανήτη».

Η μελέτη Fjord Trends 2022 αναλύει πέντε ανθρώπινες συμπεριφορές και τάσεις που αναμένεται να επηρεάσουν την κοινωνία, τον πολιτισμό και τις επιχειρήσεις:

Come as you are: Η πανδημία έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι εργάζονται, συνδέονται και καταναλώνουν. Οι άνθρωποι διερωτώνται ποιοι είναι και τι πραγματικά τους ενδιαφέρει. Επιπλέον, ο αυξανόμενος ατομικισμός έχει βαθιές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις στον τρόπο με τον οποίο καθοδηγούν τους υπαλλήλους τους, διαμορφώνουν ένα νέο EVP (employee value proposition) και καλλιεργούν τις σχέσεις εταιρείας-πελάτη.

The end of abundance thinking: Τον τελευταίο χρόνο, πολλοί ήρθαν αντιμέτωποι με άδεια ράφια, αυξανόμενους λογαριασμούς ενέργειας και ελλείψεις σε καθημερινές υπηρεσίες. Παρότι οι ελλείψεις σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να είναι μια προσωρινή πρόκληση, ο αντίκτυπός τους θα συνεχιστεί. Θα οδηγήσει μάλιστα σε μια αναθεώρηση της αντίληψης περί «αφθονίας» -βασιζόμενη στη διαθεσιμότητα, την ευκολία και την ταχύτητα- και σε μεγαλύτερη ευαισθησία ​​για το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν το «άγχος διαθεσιμότητας» που βιώνουν πολλοί καταναλωτές σε όλο τον κόσμο.

The next frontier: Το metaverse θα αποτελέσει ένα νέο όριο του διαδικτύου, που θα συνδυάζει όλα τα υπάρχοντα επίπεδα πληροφοριών, τις διεπαφές και τους χώρους με τους οποίους αλληλεπιδρούν οι άνθρωποι. Προσφέρει ένα νέο μέρος για να κερδίσει κανείς χρήματα, δημιουργεί νέους τύπους θέσεων εργασίας και προσφέρει άπειρες δυνατότητες branding που οι άνθρωποι θα περιμένουν από τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν. Και δεν θα υπάρχει μόνο μέσω οθονών και ακουστικών – θα αφορά επίσης εμπειρίες και μέρη στον πραγματικό κόσμο που αλληλεπιδρούν με τον ψηφιακό.

This much is true: Οι άνθρωποι αναμένουν πλέον να κάνουν ερωτήσεις και να παίρνουν απαντήσεις με το πάτημα ενός κουμπιού ή μέσω μιας σύντομης επικοινωνίας με ένα φωνητικό βοηθό. Το γεγονός ότι είναι τόσο εύκολο και άμεσο συνεπάγεται ότι οι άνθρωποι θα κάνουν περισσότερες ερωτήσεις. Για τα brands, το εύρος των ερωτήσεων των πελατών και ο αριθμός των καναλιών για την υποβολή τους αυξάνεται συνεχώς. Συνεπώς, ο τρόπος απάντησης σε αυτές τις ερωτήσεις αποτελεί μια σημαντική σχεδιαστική πρόκληση και παράλληλα μια κρίσιμη βάση για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και μια μελλοντική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Handle with care: Η φροντίδα κυριάρχησε τον περασμένο χρόνο σε όλες τις μορφές της: αυτοφροντίδα, φροντίδα για τους άλλους, υπηρεσίες φροντίδας και κανάλια παροχής φροντίδας, τόσο στον ψηφιακό όσο και στον φυσικό κόσμο. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ευκαιρίες και προκλήσεις για τους εργοδότες και τα brands. Οι ευθύνες γύρω από τη φροντίδα του εαυτού μας και των άλλων θα συνεχίσουν να έχουν προτεραιότητα στη ζωή μας. Επομένως, οι designers και οι επιχειρήσεις πρέπει να δημιουργήσουν τον κατάλληλο «χώρο» και πλαίσιο για την παροχή φροντίδας.

«Καθώς οι καταναλωτές αναθεωρούν το σύνολο των σχέσεών τους, τα brands θα έχουν δύο κύριες υποχρεώσεις: να φροντίζουν τον κόσμο σήμερα και ταυτόχρονα να οικοδομούν το μέλλον με τρόπο θετικό για τον πλανήτη, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία», δήλωσε ο David Droga, CEO και Creative Chairman της Accenture Interactive. «Το κλειδί βρίσκεται στη βαθιά κατανόηση των επιπτώσεων αυτών των σχέσεων και φιλοδοξιών και στη μετατροπή τους σε ισχυρές επιχειρηματικές στρατηγικές που οδηγούν στη συνάφεια και την ανάπτυξη».