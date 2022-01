Cenergy Holdings: Στη Hellenic Cables τα inter-array καλώδια για το αιολικό πάρκο Dogger Bank

Τη σύμβαση προμήθειας inter-array καλωδίων για το έργο Dogger Bank C, το μεγαλύτερο θαλάσσιο αιολικό πάρκο στον κόσμο με συνολικό μήκος 900 χλμ, ανέλαβε η Hellenic Cables, σύμφωνα με ανακοίνωση της Cenergy Holdings.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η Cenergy Holdings ανακοινώνει πως η Hellenic Cables, ο κλάδος καλωδίων της, ανέλαβε τη σύμβαση προμήθειας inter-array καλωδίων για το έργο Dogger Bank C από την DEME Offshore, την εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του Ομίλου DEME.

Ήδη ο βασικός προμηθευτής καλωδίων για τα έργα Dogger Bank A και B, με αυτή τη σύμβαση η Hellenic Cables γίνεται ο μοναδικός προμηθευτής interarray καλωδίων για το μεγαλύτερο υπεράκτιο αιολικό πάρκο στον κόσμο.

Το αιολικό πάρκο Dogger Bank, που βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 130 χλμ. από τις

βορειοανατολικές βρετανικές ακτές, αναπτύσσεται σε τρεις φάσεις – Dogger Bank A, B και C – και κάθε

φάση θα έχει εγκατεστημένη ισχύ παραγωγής έως και 1,2 GW. Συνδυαστικά, το έργο των 3,6 GW θα

είναι σε θέση να τροφοδοτήσει έως και 6 εκατομμύρια νοικοκυριά συμβάλλοντας ουσιαστικά στον

στόχο του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης για μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα.

Το έργο Dogger Bank C είναι μια κοινοπραξία μεταξύ της SSE Renewables και της Equinor, ενώ τα Dogger

Bank A και B ανήκουν στις SSE Renewables, Equinor και Eni. Η SSE Renewables ηγείται της κατασκευής

και παράδοσης και των τριών φάσεων του αιολικού πάρκου Dogger Bank, ενώ η Equinor θα είναι ο

φορέας εκμετάλλευσης του Dogger Bank Wind Farm μετά την ολοκλήρωσή του.

Σύμφωνα με τη νέα σύμβαση, η Hellenic Cables θα σχεδιάσει, κατασκευάσει, πραγματοποιήσει τους

δοκιμαστικούς ελέγχους και προμηθεύσει περίπου 240 χλμ. inter-array καλωδίων 66 kV με μόνωση

XLPE και όλα τα σχετικά εξαρτήματα. Πρόκειται για ένα έργο επιπλέον των 650 χλμ. inter-array

καλωδίων που έχει ήδη αναλάβει η εταιρεία για τις φάσεις Α & Β του ίδιου έργου. Τα καλώδια θα

παραχθούν στο καθετοποιημένο, υπερσύγχρονο εργοστάσιο υποβρυχίων καλωδίων της Hellenic

Cables στην Κόρινθο. Η παραγωγή των καλωδίων για το Dogger Bank C έχει προγραμματιστεί να

ξεκινήσει το 2023 και η παράδοση θα γίνει σταδιακά σύμφωνα με το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου.

«Είμαστε υπερήφανοι που θα είμαστε ο αποκλειστικός προμηθευτής inter-array καλωδίων για το

μεγαλύτερο θαλάσσιο αιολικό πάρκο στον κόσμο, το οποίο θα αποτελεί τη μεγαλύτερη ενιαία πηγή

ανανεώσιμης ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το έργο Dogger Bank C ενισχύει την καταλυτική

συμβολή της Hellenic Cables για τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια», σχολίασε ο κ. Αλέξης Αλεξίου,

CEO της Cenergy Holdings.

«Τα τελευταία χρόνια, η DEME Offshore και η Hellenic Cables από κοινού παραδίδουν με επιτυχία

μεγάλης κλίμακας έργα καλωδίων. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε ξανά και να αξιοποιήσουμε την

κοινή μας τεχνογνωσία ώστε να παραδώσουμε αυτό το μεγάλο έργο», είπε ο κ. Bart De Poorter, Γενικός

Διευθυντής της DEME Offshore.

Διαβάστε ακόμη

Ναυπηγεία Ελευσίνας: «Κόλλησε» στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας το σχέδιο εξυγίανσης (upd)

Ταμείο Ανάκαμψης: Online οι αιτήσεις για δάνεια 20 δισ. ευρώ – Πώς θα δοθούν

Goldman Sachs: Κέρδη $3,94 δισ. στο δ’ τρίμηνο, αλλά οι αναλυτές… απογοητεύτηκαν