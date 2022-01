Καϊλή: Τι σημαίνει η εκλογή της στην αντιπροεδρία της ευρωβουλής -Nέα θητεία, με θρίλερ για Παπαδημούλη

Στην ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στο ευρωκοινοβούλιο οδήγησε η χθεσινή ψηφοφορία στο Στρασβούργο για την εκλογή των 14 αντιπροέδρων του σώματος – είχε προηγηθεί η ανάδειξη της Μαλτέζας Ρομπέρτας Μέτσολα στη θέση της προέδρου.

Η χώρα μας θα έχει πλέον δύο αντιπροέδρους, την Εύα Καϊλή η οποία προτάθηκε από την Ομάδα των Σοσιαλιστικών και Δημοκρατών και η οποία εκλέχτηκε με εντυπωσιακή άνεση και τον Δημήτρη Παπαδημούλη, τον εκλεκτό του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, ο οποίος όμως χρειάστηκε να πάει στον τρίτο γύρο της εκλογικής διαδικασίας για να καταφέρει να επανεκλεγεί στην 13η θέση.

Για την κυρία Καϊλή η ψηφοφορία ήταν μία θεαματική δικαίωση της μέχρι τώρα παρουσίας και δράσης της στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο από το 2014, όταν εκλέχτηκε για πρώτη φορά ευρωβουλευτής. Αν και ανήκει στη δεύτερη μεγαλύτερη Ομάδα της ευρωβουλής, τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, όπου ο ανταγωνισμός είναι ισχυρός, κατάφερε να πάρει το χρίσμα του κόμματος, παρότι προέρχεται από μία μικρή χώρα του ευρωπαϊκού νότου και εκλέγεται με το Κίνημα Αλλαγής, που διαθέτει μόλις δύο ευρωβουλευτές.

Η εκλογή της στη θέση της αντιπροέδρου την καθιστά από τα ανερχόμενα πολιτικά στελέχη στο ευρωκοινοβούλιο, με σαφή απήχηση και στο εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι. «Οι σοσιαλιστές επιστρέφουν» σχολίαζε έμπειρος πολιτικός παράγοντας, με αφορμή την προβολή και την κινητικότητα που παρουσιάζει το τελευταίο τρίμηνο το Κίνημα Αλλαγή, με την δημοσκοπική άνοδο και την ανάδειξη της νέας ηγεσίας του – τώρα και με τον ενισχυμένο ρόλο που θα έχει στα ευρωπαϊκά και όχι μόνο η κυρία Καϊλή.

Η νεαρή ευρωβουλευτής κατάφερε να εκλεγεί στην πέμπτη θέση, από τον πρώτο γύρο της διαδικασίας, όπου χρειαζόταν το 50%+1 των ψήφων. Έλαβε 454 ψήφους σε σύνολο 691 ψηφισάντων, ξεπερνώντας ακόμα και τους εκπροσώπους των δύο γερμανικών κομμάτων, που ήταν ήδη αντιπρόεδροι και τα προηγούμενα δυόμισι χρόνια: την Καταρίνα Μπάρλει, των Σοσιαλδημοκρατών, πρώην υπουργός Δικαιοσύνης στη χώρα της και τον Χριστινοδημοκράτη Ράινερ Γουίλαντ!

Σε δηλώσεις η κυρία Καϊλή ευχαρίστησε τους ευρωβουλευτές που την εμπιστεύτηκαν και τόνισε ότι «είναι μεγάλη τιμή για μένα και για τη χώρα μου την Ελλάδα, και θα εργαστώ ακόμα περισσότερο για να αντεπεξέλθω».

Συγχαρητήρια και ικανοποίηση εξέφρασε το Κίνημα Αλλαγής, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης της ευχήθηκε καλή επιτυχία.

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης από την πλευρά του έδωσε σκληρό αγώνα και μετά από πολύωρο θρίλερ κατάφερε να επανεκλεγεί στη θέση του αντιπροέδρου. Αναγκάστηκε ωστόσο να πάει στον τρίτο γύρο, αφού στους δύο πρώτους δεν ξεπέρασε το όριο ψήφων, που απαιτούνταν. Η εκλογή του αποδείχθηκε πιο αγχωτική απ’ όσο αρχικά αναμενόταν και σίγουρα πολύ δύσκολη σε σχέση με το 2019. Ουσιαστικά στην τελευταία στροφή οι ευρωβουλευτές τον προτίμησαν από άλλους, ανεξάρτητους, υποψήφιους. Πάντως με τη νέα εκλογή θα συμπληρώσει στο τέλος της τρέχουσας θητείας, δέκα χρόνια ως αντιπρόεδρος της ευρωβουλής.

Πώς πήγε η εκλογική διαδικασία

Στον πρώτο γύρο ψήφισαν 691 ευρωβουλευτές με 680 έγκυρα ψηφοδέλτια.

Το όριο για την εκλογή ήταν 341 ψήφοι και οι εννέα πρώτοι εκλέχτηκαν με την εξής σειρά:

1. Othmar KARAS (EPP, AT) 536

2. Pina PICIERNO (S&D, IT) 527

3. Pedro SILVA PEREIRA (S&D, PT) 517

4. Ewa KOPACZ (EPP, PL) 467

5. Eva KAILI (S&D, EL) 454

6. Evelyn REGNER (S&D, AT) 434

7. Rainer WIELAND (EPP, DE) 432

8. Katarina BARLEY (S&D, DE) 426

9. Dita CHARANZOVÁ (Renew, CZ) 406

Ακολούθησαν οι εξής, οι οποίοι μπήκαν σε αναμέτρηση δεύτερου γύρου:

Michal ŠIMEČKA (Renew, SK) 326

Roberts ZĪLE (ECR, LV) 322

Nicola BEER (Renew, DE) 315

Dimitrios PAPADIMOULIS (The Left, EL) 299

Heidi HAUTALA (Greens/EFA, FI) 290

Fabio Massimo CASTALDO (NI, IT) 275

Marcel KOLAJA (Greens/EFA, CZ) 247

Mara BIZZOTTO (ID, IT) 173

Lívia JÁRÓKA (NI, HU) 169

Στον δεύτερο γύρο ψήφισαν 698, με έγκυρα 691 ψηφοδέλτια. Το όριο για την εκλογή ήταν 346 ψήφοι και εκλέχτηκαν οι τρεις πρώτοι του συγκεκριμένου γύρου (η σειρά τους υπολογίζεται στη συνολική κατάταξη):

10. Michal ŠIMEČKA (Renew, SK) 494

11. Nicola BEER (Renew, DE) 410

12. Roberts ZĪLE (ECR, LV) 403

Ακολούθησαν οι εξής, οι οποίοι μπήκαν στον τρίτο γύρο στη συνέχεια:

Dimitrios PAPADIMOULIS (The Left, EL) 329

Heidi HAUTALA (Greens/EFA, FI) 294

Fabio Massimo CASTALDO (NI, IT) 251

Marcel KOLAJA (Greens/EFA, CZ) 239

Mara BIZZOTTO (ID, IT) 211

Lívia JÁRÓKA (NI, HU) withdrew her candidacy ahead of the second round of voting.

Στον τρίτο και τελευταίο γύρο, όταν και δεν υπήρχε όριο εκλογής, αλλά μόνο η σειρά για την πλήρωση των δύο εναπομεινασών θέσεων, ψήφισαν 670 ευρωβουλευτές, με 658 έγκυρα και τα εξής αποτελέσματα:

13. Dimitrios PAPADIMOULIS (The Left, EL) 492

14. Heidi HAUTALA (Greens/EFA, FI) 384

Δεν εξελέγησαν οι εξής:

Fabio Massimo CASTALDO (NI, IT) 247

Mara BIZZOTTO (ID, IT) 193

Marcel KOLAJA (Greens/EFA, CZ) withdrew his candidacy ahead of the third round of voting.

