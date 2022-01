Συνάντηση Καραμανλή-Πάιατ, στο επίκεντρο η ανάδειξη της Αλεξανδρούπολης σε σημαντικό γεωστρατηγικό κόμβο

Συνάντηση εργασίας είχαν σήμερα, Τετάρτη ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής και ο πρέσβης των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ.

Στη συνάντηση που έγινε στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μετείχαν ο υφυπουργός αρμόδιος για τις υποδομές, Γιώργος Καραγιάννης, η γενική γραμματέας Υποδομών Μαρία-Έλλη Γεράρδη, ο γενικός γραμματέας Μεταφορών Γιάννης Ξιφαράς, ενώ τον Αμερικανό πρέσβη συνόδευαν ο οικονομικός σύμβουλος Έρικ Χόλμγκρεν και η εμπορική σύμβουλος Γιούρι Άρθουρ.

«Με τον Αμερικανό πρέσβη είχαμε όλο αυτό το διάστημα μια πολύ στενή και εποικοδομητική συνεργασία, ιδιαίτερα για να προωθήσουμε και να αναπτύξουμε το κοινό στρατηγικό μας σχέδιο: την αξιοποίηση και την ανάδειξη της Αλεξανδρούπολης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, η οποία με σταθερά βήματα εξελίσσεται σε σημαντικό γεωστρατηγικό, οικονομικό και ενεργειακό κόμβο», δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Great update w/@karamanlis_k on Greece’s plans for its largest rail upgrade, including the link from Alexandroupoli & the compelling case for the two leading US bidders on Alex port privatization. These projects will grow Greece’s role in the wider region helped by US investment. pic.twitter.com/PLjbBsl892

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) January 19, 2022