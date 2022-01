Μπάιντεν: Παραμένουν οι τιμωρητικοί τελωνειακοί δασμοί των ΗΠΑ στην Κίνα

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει καμία πρόθεση για την ώρα να άρει τους τιμωρητικούς τελωνειακούς δασμούς εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων που επιβάλλονται σε προϊόντα της Κίνας, καθώς το Πεκίνο δεν τηρεί δεσμεύσεις που είχε αναλάβει στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας για το εμπόριο, δήλωσε χθες Τετάρτη ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Ερωτηθείς σχετικά με το γεγονός ότι φορείς εκπροσώπησης αμερικανικών εταιρειών ζητούν να αρθούν ή να ανασταλούν οι τελωνειακοί δασμοί που επιβλήθηκαν επί των ημερών του προκατόχου του Ντόναλντ Τραμπ, ο νυν αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η αντιπρόσωπος των ΗΠΑ για το εμπόριο (USTR), η Κάθριν Τάι, εργάζεται πάνω στο ζήτημα.

Υπογράμμισε την αβεβαιότητα για το πότε η κυβέρνησή του μπορεί να αρχίσει να αίρει τους δασμούς. «Η απάντηση είναι αβέβαιη. Είναι αβέβαιη», επέμεινε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε χθες στον Λευκό Οίκο.

«Θα ήθελα να μπορώ να σας πω ότι (οι Κινέζοι) τηρούν τις δεσμεύσεις τους, ότι έχουν ήδη πάει παραπέρα από τις δεσμεύσεις τους, κι ότι είμαστε σε θέση να άρουμε μέρος (των δασμών). Αλλά δεν βρισκόμαστε ακόμη εκεί», πρόσθεσε.

Biden says “we’re not there yet” on lifting some tariffs on China pic.twitter.com/Duc0S5QUXH

— - Quicktake (@Quicktake) January 19, 2022