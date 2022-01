Κοινό μέτωπο ΗΠΑ-Γερμανίας για Ουκρανία

Οποιαδήποτε επέμβαση στην Ουκρανία θα προκαλούσε τεράστιο πολιτικό, οικονομικό και στρατηγικό αντίτιμο για τη Ρωσία, προειδοποίησε η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ, σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Αμερικανό ομόλογό της, Άντονι Μπλίνκεν, το απόγευμα της Πέμπτης στο Βερολίνο, ξεκαθαρίζοντας πως «κάθε επιθετική πράξη θα έχει σοβαρές συνέπειες».

“Nothing less is at stake than the European peace order,” German Foreign Minister Annalena Baerbock warned during a meeting with her U.S. counterpart Antony Blinken on the ongoing tensions between Ukraine and Russia. pic.twitter.com/2OdGvwSqvN

— DW Politics (@dw_politics) January 20, 2022