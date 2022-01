Elon Musk: Προσφέρει δορυφορικό ίντερνετ στην Τόνγκα που χτυπήθηκε από το τσουνάμι

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Space Exploration Technologies, Elon Musk, προσφέρθηκε να στείλει τερματικά διαδικτύου Starlink στην Τόνγκα μετά από την υποβρύχια έκρηξη ηφαιστείου και το επακόλουθο τσουνάμι που διέκοψαν τις συνδέσεις επικοινωνίας.

Ο Μusk απάντησε μέσω Twitter σε ρεπορτάζ του Reuters ότι οι πλήρεις υπηρεσίες δικτύου δεν θα αποκατασταθούν στην Τόνγκα για τουλάχιστον έναν μήνα μετά την απενεργοποίηση ενός υποθαλάσσιου καλωδίου λόγω των καταστροφών.

Could people from Tonga let us know if it is important for SpaceX to send over Starlink terminals?

— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2022