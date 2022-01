Uni Systems: Οι 9 ομάδες εργασίας και τα projects του Pleiades IoT Innovation cluster (pics)

Η ελληνική τεχνογνωσία πραγματοποιεί άλματα τα τελευταία χρόνια, σε εποχές που τα πάντα… ψηφιοποιούνται. Οι μεγάλες εταιρείες πληροφορικής βρίσκονται μόνιμα σε «πρώτο πλάνο», διατηρώντας πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο τους με διάφορους τρόπους.

Η διεκδίκηση έργων με προϋπολογισμούς δεκάδων ή και εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και οι συμφωνίες σε Ελλάδα και εξωτερικό, αποτελούν την μια όψη του νομίσματος.

Η άλλη, είναι η ικανότητα τους να παράγουν και συχνά να εξάγουν τεχνολογία, αναπτύσσοντας λογισμικά και προϊόντα ή εκπαιδεύοντας νέους επιστήμονες, σε κέντρα έρευνας και καινοτομίας, hubs και clusters…

Στις 10 Σεπτεμβρίου του 2020, στην «δίνη» της πανδημίας, η Uni Systems – θυγατρική του ομίλου Quest– ανακοίνωσε την ίδρυση του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας «Πλειάδες» για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Pleiades IoT Innovation Cluster) σε συνέχεια ένταξής του στο πρόγραμμα επιχορήγησης της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Το εγχείρημα θεωρείται μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις στον τομέα της πληροφορικής και μετρά, ήδη, 16-17 μήνες λειτουργίας, με σημαντική πρόοδο στην διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος.

Με επιδίωξη την ανάπτυξη και προώθηση τεχνολογικής καινοτομίας στην περιοχή του Internet of Things μέσω της συντονισμένης συνεργασίας μεταξύ των μελών του, δεν άργησαν να προκύψουν τα πρώτα χειροπιαστά αποτελέσματα.

Τέλη Ιανουαρίου του 2021 οι Uni Systems και Guardian Telematics ενημέρωσαν για την επένδυσή τους στην νεοφυή PROBOTEK και τη συμμετοχή τους σε μετοχικό σχήμα με στόχο καινοτόμες λύσεις στο Internet of Things (IoT) και το Internet of Drones (IoD), ενώ, στις 6 Δεκεμβρίου ακολούθησε και η εξαγορά ποσοστού –από την πρώτη- στην επίσης start up Optechain!

Δυο συνεργασίες οι οποίες ανέκυψαν μέσω των «Πλειάδων», όπου η προσπάθεια φυσικά δεν σταματά σε αυτές τις κινήσεις…



Όπως αναφέρουν στο newmoney πηγές της Uni Systems, το Pleiades IoT Innovation cluster ιδρύθηκε με στόχο την ανάπτυξη ενός δυναμικού ελληνικού οικοσυστήματος Internet of Things που θα επιταχύνει την υιοθέτησή του. Στα μέλη του περιλαμβάνονται μεγάλες εταιρείες με βασικό ρόλο στο IoT, μικρομεσαίες επιχειρήσεις με εξειδίκευση και δυναμικές startup, ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκοί φορείς και πανεπιστήμια, φορείς και εκπρόσωποι τελικών χρηστών.

Στο cluster έχουν δημιουργηθεί εννέα (9) ομάδες εργασίας που προωθούν τα αντίστοιχα θέματα, συγκεκριμένα είναι οι εξής με αντικείμενα:

Horizontal IoT Platform: Ένα πλαίσιο ανάπτυξης έξυπνων λύσεων μέσω μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας με ευρύ φάσμα τεχνολογιών, εφαρμογών και δεδομένων, με δυνατότητες επέκτασης και με βασικό στοιχείο τη διαλειτουργικότητα. Η συγκεκριμένη ομάδα εργασίας αποτελεί την κεντρική βάση μέσω της οποίας υποστηρίζονται οι υπόλοιπες ομάδες εργασίας (σ.σ. κάτω) και προσφέρει μια ολοκληρωμένη και ενοποιημένη one stop λύση για δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Η πλατφόρμα συγκεντρώνει τις λύσεις που δημιουργούν και παρέχουν οι άλλες ομάδες και πάνω σε αυτή υπάρχει η δυνατότητα να “ενωματωθούν” και όσα ακόμα αναπτυχθούν μελλοντικά, συνθέτωντας παράλληλα ένα οικοσύστημα για την ανάπτυξη λύσεων σε έξυπνα περιβάλλοντα.

Next generation solar heaters: Ανάπτυξη του έξυπνου θερμοσίφωνα, με ενσωμάτωση ενός συνδυασμού συστημάτων στον ηλιακό θερμοσίφωνα με αισθητήρες και σύνδεση στο διαδίκτυο. Το σύστημα θα καταγράφει τις θερμοκρασίες και την κατανάλωση νερού, καθώς και τη συμπεριφορά του χρήστη, ώστε να προσαρμόζει αυτόματα τη λειτουργία του και τη θερμοκρασία, προσφέροντας παράλληλα και λειτουργίες για εξοικονόμηση νερού και ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο, ο χρήστης μέσω συγκεκριμένης εφαρμογής ελέγχει απομακρυσμένα τη λειτουργία και τις ρυθμίσεις του θερμοσίφωνα.

Green & Smart Museum: Στο κτήριο του μουσείου θα εφαρμοστούν τεχνικές, μεθοδολογίες και τεχνολογίες ώστε να μετατραπεί σε “Πράσινο” και “Έξυπνο”. Η μετατροπή θα γίνει με τη χρήση αισθητήρων κατανάλωσης νερού, ενέργειας και θερμοκρασίας ώστε να ελέγχονται, και στη συνέχεια να μπορούν να προσαρμόζονται αυτόματα, οι λειτουργίες. Στόχος είναι ο περιορισμός σπατάλης και η βελτιστοποίηση της χρήσης τους. Παράλληλα, θα εφαρμοστούν τεχνικές ψηφιακής αλληλεπίδρασης με τους επισκέπτες και τις έξυπνες συσκευές τους, προσδίδοντας μια πιο διαδραστική εμπειρία. Τα δεδομένα που θα συλλέγονται, θα αποτυπώνονται σε μία κεντρική πλατφόρμα ώστε να μπορούν να γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές σε πραγματικό χρόνο.

Smart Environmental Monitoring: Σε συγκεκριμένα σημεία στην πόλη, για παράδειγμα σε ταράτσες κτιρίων ή στην ύπαιθρο, τοποθετείται αυτόνομος μίνι σταθμός με αισθητήρες περιβάλλοντος που θα παρακολουθεί και θα προβάλει σε πραγματικό χρόνο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και παράλληλα, θα προβλέπει επικίνδυνα φαινόμενα, σε απευθείας σύνδεση με δήμους και την Πολιτική Προστασία.

Drone inspections: Χρήση drones με κάμερα για έλεγχο και καταγραφή δυσπρόσιτων σημείων (ψηλά κτίρια, ανεμογεννήτριες, πυλώνες ηλεκτροδότησης κ.λ.π.) τα οποία καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις, τόσο τηλεμεταχειριζόμενα όσο και με αυτόνομη πτήση.

Phygital Retail Interoperability Standardization: Με έμφαση στη συνολική εμπειρία του πελάτη σε ένα σημείο λιανικής πώλησης και μέσω ενός πολυκαναλικού συστήματος συλλογής δεδομένων, η ανάλυση ξεκινά από πριν ακόμα ο πελάτης εισέλθει στο φυσικό κατάστημα καταγράφοντας τόσο τη διαδρομή όσο και τη συμπεριφορά του, με παράλληλη επικοινωνία στα διάφορα στάδια και σημεία του customer journey. Με συλλογή δεδομένων από τα social media, το website, τις έξυπνες συσκευές, τις εσωτερικές οθόνες του καταστήματος λιανικής που επισκέπτεται ο πελάτης, μέχρι και το after sales σημείο, δημιουργούνται αυτοματοποιημένες ενέργειες παρατήρησης και ενθάρρυνσης του πελάτη στα διάφορα σημεία επικοινωνίας.

Smart Facilities Management: Σε κτίριο επαγγελματικών εγκαταστάσεων θα εφαρμοστούν λύσεις Έξυπνων Κτιρίων. Αισθητήρες θα καταγράφουν τις ενεργειακές ανάγκες και την καθημερινή χρήση του η οποία θα παρακολουθείται μέσω κεντρικής πλατφόρμας με στόχο τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης και την εξοικονόμηση των πόρων του.

Smart e Health: Σε μεγάλο ιατρικό όμιλο θα αναπτυχθούν έξυπνες λύσεις για τη διαχείριση δεδομένων και απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών.

Data Marketplaces for IoT: Συλλογή, αξιοποίηση και διάθεση γενικών, μη προσωπικών δεδομένων που παράγονται από το cluster με σκοπό την έρευνα, ανάγκες προώθησης κ.α.

Εκπαίδευση και συνεργασία

Τα μέλη έχουν συμμετάσχει σε σειρά webinars και σε αρκετές διαδικτυακές και φυσικές εκδηλώσεις προκειμένου να ενισχυθεί η μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία αλλά και να αναζητηθούν νέοι συνεργάτες.

Η διαχείριση του cluster πραγματοποιείται μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών που αφορούν σε νομικά θέματα καθώς και θέματα πνευματικών δικαιωμάτων με εφαρμογή μεταξύ των μελών, καλύπτοντας την ανάπτυξη καινοτομίας και τη στρατηγική προσέγγισης και μετάβασης στην αγορά.

Στις συνεργασίες με φορείς συμπεριλαμβάνονται: Fiware Foundation, ΣΕΚΕΕ (Σύνδεσμος Εταιρειών Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος), ΣΕΒ -SEV Hellenic Federation of Enterprises

Η υποβολή προτάσεων

Το cluster υπέβαλε πρόταση στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ύψους €2.52 εκ. – Pleiades Internet of Everything.

EU proposal: Kyklos 4.0 | Smart Solar Heater WG – Advanced Circular Manufacturing Ecosystem Smart utilization of cyber-physical systems, product life-cycle management, life-cycle assessment, augmented reality, and artificial intelligence to boost operational efficiency

Τα μελλοντικά σχέδια περιλαμβάνουν χρηματοδότηση του cluster μέσω προγραμμάτων που απευθύνονται σε οικοσυστήματα από το Horizon Europe, καθώς και μέσω προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ΕΣΠΑ και «Δημιουργώ – Καινοτομώ».

