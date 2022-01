Γιατί η Fed δεν κάνει τη δουλειά της; – John H. Cochrane

STANFORD – Ο διορισμός νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ προσφέρει μια ευκαιρία στους Αμερικανούς –και στο Κογκρέσο– να προβληματιστούν σχετικά με τη σημαντικότερη κεντρική τράπεζα του κόσμου και πού πηγαίνει.

Το προφανές ερώτημα που πρέπει να τεθεί πρώτα είναι πώς η Fed απεμπόλησε την κύρια εντολή της, η οποία είναι να διασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών. Το ότι η Fed εξεπλάγη εντελώς από τον σημερινό πληθωρισμό δείχνει μια θεμελιώδη αποτυχία. Σίγουρα, απαιτείται κάποια θεσμική αναζήτηση… ψυχής.

Ωστόσο, ενώ οι πολιτικές επιτοκίων γίνονται πρωτοσέλιδα, η Fed είναι πλέον η πιο σημαντική ως χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή. Ένα άλλο μεγάλο ερώτημα, λοιπόν, είναι αν θα χρησιμοποιήσει τη φοβερή του δύναμη για να προωθήσει τις κλιματικές ή κοινωνικές πολιτικές. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να αρνηθεί την πίστωση σε εταιρείες ορυκτών καυσίμων, να απαιτήσει από τις τράπεζες να δανείζουν μόνο σε εταιρείες με πιστοποιημένα σχέδια καθαρών μηδενικών εκπομπών ή να κατευθύνει την πίστωση σε εναλλακτικές λύσεις. Θα μπορούσε επίσης να αποφασίσει ότι θα αρχίσει να ρυθμίζει ρητά στο όνομα της ισότητας ή της φυλετικής δικαιοσύνης, λέγοντας στις τράπεζες πού και σε ποιον να δανείζουν, ποιον να προσλάβουν και να απολύσουν και ούτω καθεξής.

Αλλά πριν σκεφτούμε πού θα πάει ή που πρέπει να πάει ο κανονισμός της Fed, πρέπει πρώτα να λογοδοτήσουμε για τη μεγάλη αποτυχία της Fed. Το 2008, η κυβέρνηση των ΗΠΑ πήρε μια απόφαση: τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα μπορούσαν να συνεχίσουν να παίρνουν τα χρήματα που χρησιμοποιούν για να κάνουν επικίνδυνες επενδύσεις σε μεγάλο βαθμό πουλώντας βραχυπρόθεσμα χρέη που είναι επιρρεπή σε κίνδυνο, αλλά ένας νέος στρατός ρυθμιστικών αρχών θα κρίνει την επικινδυνότητα των ιδρυμάτων». Η ελπίδα ήταν ότι οι ρυθμιστικές αρχές δεν θα έχαναν άλλους ελέφαντες σε μέγεθος υποθηκών subprime στους ισολογισμούς των τραπεζών. Ωστόσο, στην επόμενη δεκαετία λεπτομερών ρυθμίσεων και τακτικών «δοκιμών πίεσης» που βασίζονται σε σενάρια, ο ρυθμιστικός στρατός της Fed δεν σκέφτηκε ούτε μια φορά, «Κι αν υπάρξει πανδημία;»

Όταν έφτασε μια πανδημία στις αρχές του 2020, η Fed απέρριψε τις υποσχέσεις «ποτέ ξανά» του 2008, αυτή τη φορά παρεμβαίνοντας σε ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα. Εκείνο τον Μάρτιο, οι τράπεζες-διαπραγματευτές αποδείχθηκαν ανίκανες να διαμεσολαβήσουν στην αγορά των τίτλων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ. Έτσι, η Fed στήριξε την αγορά. Οι επικριτές είχαν από καιρό επισημάνει προβλήματα με τους κανόνες ρευστότητας της Fed και η διόρθωση αυτών των αγορών θα ήταν απλή, αλλά προφανείς μεταρρυθμίσεις είχαν μαραζώσει. Αργότερα, υπήρξε μια κίνηση στα κεφάλαια της χρηματαγοράς. Η Fed διέσωσε τα κεφάλαια της χρηματαγοράς για άλλη μια φορά. Δεν υπάρχει τίποτα πιο απλό να διορθωθεί από τις τρέχουσες αγορές χρήματος, αλλά η διόρθωση δεν έγινε ποτέ.

Η Fed χρηματοδότησε επίσης νέες εκδόσεις δημοτικών ομολόγων και στήριξε τις τιμές των εταιρικών ομολόγων, προσφέροντας ουσιαστικά μια εγγύηση σε ό,τι χρειαστεί. Το 2008, η Fed και το Υπουργείο Οικονομικών είχαν αρνηθεί την ιδέα της αύξησης της αγοραίας τιμής όλων των στεγαστικών δανείων στο πλαίσιο του Προγράμματος Αρωγής για Προβληματισμένα Περιουσιακά Στοιχεία. Ωστόσο, το 2020, το «Powell put» είχε δημιουργήσει ένα ρητό κατώτατο όριο για τις τιμές των εταιρικών ομολόγων – και πολλά άλλα.

Η προβλέψιμη απάντηση σε αυτήν την κριτική θα είναι: Και τι; Τα lockdown του COVID-19 μπορεί κάλλιστα να έχουν προκαλέσει μια οικονομική κρίση. Η πλημμύρα των προγραμμάτων διάσωσης λειτούργησε, τόσο πολύ που το πρόβλημά μας σήμερα είναι ο πληθωρισμός. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για τον συστημικό κίνδυνο, γιατί η Fed και το Υπουργείο Οικονομικών απλώς θα σβήσουν τυχόν νέες πυρκαγιές με ωκεανούς νέου χρήματος.

Το πρόβλημα, φυσικά, είναι τα κίνητρα που έχουν δημιουργήσει αυτές οι πολιτικές. Γιατί να μπεις στον κόπο να κρατάς χώρο σε μετρητά ή στον ισολογισμό για να αγοράσεις στη βουτιά, να παράσχεις ρευστότητα ή να αντιμετωπίσεις μια «πώληση πυρός» ως «ευκαιρία αγοράς;» Η Fed απλώς θα σας κάνει μπροστά και θα σου αφαιρέσει το κέρδος. Εάν είστε εταιρεία, γιατί να εκδίδετε μετοχές όταν μπορείτε απλώς να δανειστείτε, γνωρίζοντας ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει το χρέος σας ή θα σας διασώσει, όπως έκανε για τις αεροπορικές εταιρείες; Εάν είστε επενδυτής, γιατί να διστάσετε να αγοράσετε ασταθές χρέος, γνωρίζοντας ότι η αξία του θα είναι εγγυημένη από μια άλλη δέσμευση «ό,τι χρειάζεται» από τη Fed σε δύσκολες στιγμές;

Δεν είναι περίεργο που η Αμερική είναι γεμάτη χρέη. Όλοι υποθέτουν ότι οι φορολογούμενοι θα υποστούν ζημιές στην επόμενη ύφεση. Τα φοιτητικά δάνεια, οι κρατικές συντάξεις και τα στεγαστικά δάνεια έχουν συσσωρευτεί, περιμένοντας όλα τη σειρά τους για τη διάσωση του θείου Σαμ. Αλλά κάθε κρίση απαιτεί όλο και μεγαλύτερες μεταγγίσεις. Οι επενδυτές ομολόγων τελικά θα αρνηθούν να παραδώσουν περισσότερο πλούτο για προγράμματα διάσωσης. Όταν η διάσωση που όλοι περιμένουν αποτύχει να υλοποιηθεί, θα ξυπνήσουμε σε μια πόλη που καίγεταιί…

Το 2008, οι ρυθμιστικές αρχές και οι νομοθέτες είχαν τουλάχιστον τη λογική να αναγνωρίσουν τον ηθικό κίνδυνο και να ανησυχούν ότι οι επενδυτές κερδίζουν σε καλούς καιρούς ενώ οι φορολογούμενοι καλύπτουν ζημίες σε κακές στιγμές. Αλλά η έκρηξη του 2020 χαιρετίστηκε μόνο με αυτοσυγχαρητήρια.

Η ίδια Fed που έχασε τους κινδύνους των ενυπόθηκων δανείων subprime το 2008, την πανδημία το 2020, και που τώρα θέλει να δοκιμάσει τους «κλιματικούς κινδύνους», σίγουρα θα χάσει τον επόμενο πόλεμο, πανδημία, κρατική χρεοκοπία ή άλλο σημαντικό ανατρεπτικό γεγονός. Οι ρυθμιστικές αρχές της Fed δεν θέτουν καν τις τελευταίες ερωτήσεις. Και ενώ εκδίδουν λεκτικές σαλάτες για «διασυνδέσεις», «στρατηγικές αλληλεπιδράσεις», «επιδράσεις δικτύου» και «κύκλους πίστωσης», δεν έχουν ακόμη καθορίσει τι είναι ακόμη ο «συστημικός» κίνδυνος, εκτός από έναν όρο που επιλέγει να χορηγεί τις ρυθμιστικές αρχές και η ισχύς που καλύπτει τα πάντα.

Οι ρυθμιστικές αρχές δεν θα μπορέσουν ποτέ να προβλέψουν κινδύνους, να βαθμονομήσουν έντεχνα τα περιουσιακά στοιχεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή να διασφαλίσουν ότι τα τεράστια χρέη μπορούν πάντα να πληρωθούν. Πρέπει να αντιστρέψουμε τη βασική προϋπόθεση ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος στο οποίο η κυβέρνηση εγγυάται πάντα βουνά χρέους σε δύσκολες στιγμές, και πρέπει να το κάνουμε πριν δοκιμαστεί η πυροσβεστική.

Η καλύτερη ρύθμιση μπορεί να γεφυρώσει τις κομματικές διαφορές. Η αριστερά έχει δίκιο ότι οι μεγάλες τράπεζες είναι αναποτελεσματικά ολιγοπώλια που εξυπηρετούν ελάχιστα τους περισσότερους Αμερικανούς. Αλλά έχει λάθος την αιτία. Η τεράστια επιβάρυνση της κανονιστικής συμμόρφωσης αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την είσοδο στην αγορά.

Οι εκκλήσεις για «περισσότερη» ρύθμιση δεν έχουν νόημα. Οι κανονισμοί είναι είτε έξυπνοι είτε χαζοί, αποτελεσματικοί ή αναποτελεσματικοί, γεμάτοι ανεπιθύμητες συνέπειες ή καλά σχεδιασμένοι. Χρειαζόμαστε περισσότερο κεφάλαιο, όχι πολλές άλλες χιλιάδες σελίδες κανόνων. Το κεφάλαιο παρέχει ένα απόθεμα έναντι όλων των κραδασμών και δεν απαιτεί από τις ρυθμιστικές αρχές να είναι διορατικές. Η Fed έχει μπλοκάρει σκανδαλωδώς στενές τραπεζικές επιχειρήσεις και παρόχους πληρωμών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εξυπηρέτηση πολλών οικονομικών αναγκών των Αμερικανών.

Πριν στραφεί στη θεραπεία του πλανήτη και στη διόρθωση της αδικίας, η Fed θα πρέπει να λογοδοτήσει για το πόσο άσχημα κάνει στο βασικό καθήκον της προστασίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

John H. Cochrane is a senior fellow at the Hoover Institution.

Copyright: Project Syndicate, 2022.

www.project-syndicate.org