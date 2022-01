Νέα «αρνητική διαφήμιση» για την Peloton λόγω τηλεοπτικής σειράς

Ολοκληρώνοντας μια ταραχώδη εβδομάδα με πτώση των μετοχών καθώς η Peloton είπε ότι εξετάζει απολύσεις και σχεδιάζει να αυξήσει τα επίπεδα παραγωγής στο «σωστό μέγεθος» καθώς η ζήτηση για τον εξοπλισμό της μειώνεται, ένας άλλος τηλεοπτικός χαρακτήρας παθαίνει καρδιακή προσβολή σε μια σειρά κάνοντας ποδήλατο Peloton Bike.

Αυτό έρχεται περίπου ένα μήνα αφότου ένας βασικός χαρακτήρας της σειράς συνέχειας «Sex and the City» του HBO πέθανε από καρδιακή προσβολή αφού παρακολούθησε ένα μάθημα ποδηλασίας Peloton.

Στην πρεμιέρα της 6ης σεζόν του δράματος “Billions”, ο κεντρικός ήρωας Μάικ Βάγκνερ παθαίνει καρδιακή προσβολή ενώ έκανε ποδήλατο Peloton. Αναρρώνει λίγο αργότερα, ωστόσο, και λέει αργότερα στο επεισόδιο, «Δεν βγαίνω σαν τον mr Big», αναφερόμενος στην εμφάνιση του Peloton στο «Sex and the City».

Σύμφωνα με τους New York Times, η σκηνή στο “Billions” γράφτηκε και γυρίστηκε μήνες πριν από τη σκηνή του Mr. Big “And Just Like That…”. Η γραμμή που αναφέρεται στον κύριο Μπιγκ προστέθηκε πρόσφατα στο post-production, ανέφερε η έκθεση.

Η Peloton είπε σε μια δήλωση στον λογαριασμό της στο Twitter ότι δεν έδωσε στους “Billions” άδεια να χρησιμοποιήσουν το εμπορικό σήμα της στην εκπομπή.

Η επικεφαλής του παγκόσμιου μάρκετινγκ και επικοινωνίας της Peloton, Ντάρα Τρέζεντερ, δήλωσε επίσης στο Twitter: «Δεν παρέχουμε στο Billions εξοπλισμό. Όπως αναφέρεται από την ίδια την εκπομπή, υπάρχουν ισχυρά οφέλη από την καρδιαγγειακή άσκηση. Η άσκηση βοηθά εκατομμύρια πραγματικούς ανθρώπους να ζήσουν μακρά, ευτυχισμένη ζωή».

Αφού η εμφάνιση του Peloton στο «Sex and the City» άρχισε να γίνεται viral στο διαδίκτυο, οι μετοχές της εταιρείας κατρακύλησαν. Η Peloton ανταπέδωσε γρήγορα τη δική της διαφήμιση παρωδίας, με πρωταγωνιστή τον ηθοποιό Κρις Νοθ, στην οποία κατέληξε να ζει και να διαφημίζει τα οφέλη της καρδιοαναπνευστικής άσκησης.

Αλλά η αντίκρουση απέτυχε όταν εμφανίστηκαν κατηγορίες εναντίον του Νοθ για σεξουαλική κακοποίηση και η Πελοτόν κατέβασε το βίντεό του από όλους τους λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η Peloton προανήγγειλε τα οικονομικά της αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου, αφού το CNBC ανέφερε ότι η εταιρεία σχεδιάζει να σταματήσει προσωρινά τα επίπεδα παραγωγής των ποδηλάτων και των μηχανών διαδρόμου της, σε κλιμακωτό χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να επαναφέρει τα επίπεδα αποθεμάτων. Ο διευθύνων σύμβουλος Τζον Φόλεϊ δήλωσε αργότερα σε ένα σημείωμα προς τους εργαζομένους ότι δεν ήταν αλήθεια ότι η Peloton θα «σταματούσε όλη την παραγωγή».

Η εταιρεία είπε ότι τα έσοδα για την τρίμηνη περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου θα είναι εντός του εύρους που είχε προβλέψει προηγουμένως, αλλά πρόσθεσε λιγότερους συνδρομητές από ό,τι περίμενε.

Μετά από ράλι άνω του 440% το 2020, οι μετοχές της Peloton υποχώρησαν 76% το 2021.

Την περασμένη εβδομάδα, η μετοχή έπεσε ξανά κάτω από την τιμή IPO των 29 δολαρίων. Έκλεισε την Παρασκευή στα 27,06 δολάρια, δίνοντας στην εταιρεία κεφαλαιοποίηση 8,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

