Ελεύθερος ο δημοσιογράφος που κρατήθηκε στο Κιργιστάν και ερευνούσε υποθέσεις διαφθοράς

Δημοσιογράφος-ερευνητής, πολύ γνωστός στο Κιργιστάν χάρη στις έρευνές του για υποθέσεις διαφθοράς, κατηγορείται για «κατοχή ναρκωτικών», ανακοίνωσε χθες Κυριακή η αστυνομία, μερικές ημέρες μετά τη μετάδοση ρεπορτάζ του για μια ισχυρή πολιτική οικογένεια.

Η υπόθεση εγείρει ανησυχίες περί εκστρατείας καταστολής των ΜΜΕ από τον νέο πρόεδρο της κεντρασιατικής πρώην σοβιετικής δημοκρατίας, τον Σαντίρ Ζαπάροφ, η θητεία του οποίου έχει ήδη σημαδευτεί από τις συλλήψεις πολιτικών προσωπικοτήτων πρώτης γραμμής και την αύξηση των ελέγχων σε οργανώσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων.

Ο Μπόλοτ Τεμίροφ τέθηκε υπό κράτηση το βράδυ του Σαββάτου, έπειτα από έφοδο της αστυνομίας στα γραφεία του καναλιού του στην πλατφόρμα YouTube.

Περίπου 200 υποστηρικτές του, ανάμεσά τους αρκετοί συνάδελφοί του, συγκεντρώθηκαν χθες Κυριακή μπροστά στην έδρα του υπουργείου Εσωτερικών· ορισμένοι αξίωσαν να παραιτηθεί ο υπουργός.

Σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε αυθημερόν, η αστυνομία της Μπισκέκ, της πρωτεύουσας, ανέφερε ότι ο κ. Τεμίροφ και ο συνάδελφός του Μπόλοτ Ναζάροφ συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν δίωξη για «κατοχή παράνομων ναρκωτικών».

Αφέθηκαν ελεύθεροι, ωστόσο τους απαγορεύθηκε η έξοδος από τη χώρα.

Bolot Temirov, a #journalist, was detained in #Bishkek.They allegedly found drugs in his possession. All equipment and cameras have been seized.

The detention was carried out by Alpha Special forces

In the video, he says “I was framed”#kyrgyzstan pic.twitter.com/PvhOmHT6ln

— Aigerim Turgunbaeva (@AigiTurgunbaeva) January 22, 2022