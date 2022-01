Για τρίτη ημέρα μαίνονται οι μάχες ISIS – Κούρδων στη Συρία: Πάνω από 90 οι νεκροί – Δείτε βίντεο

Μαίνονται για τρίτη συνεχή ημέρα οι συγκρούσεις ανάμεσα στις δυνάμεις της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος και τις κουρδικές δυνάμεις στην βορειοανατολική Συρία. Τουλάχιστον 90 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και χιλιάδες άμαχοι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους.

Οι συγκρούσεις ξεκίνησαν με την επίθεση που εξαπέλυσαν το βράδυ της Πέμπτης μαχητές του Ισλαμικού Κράτους κατά της φυλακής του Γκουαϊράν, μία από τις μεγαλύτερες όπου κρατούνται τζιχαντιστές στην Συρία και φυλάσσεται από τις κουρδικές δυνάμεις.

«Τουλάχιστον 28 μέλη των κουρδικών δυνάμεων ασφαλείας, 5 πολίτες και 56 μαχητές του Ισλαμικού Κράτους σκοτώθηκε» από την έναρξη της επίθεσης, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση δηλώνοντας ότι στόχος της ήταν η απελευθέρωση τζιχαντιστών κρατουμένων, σύμφωνα με τον Ραμί Αμπντελραχμάν, διευθυντή του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

The ISIS prison break in Syria is turning into an insurgency. They appear to control a portion of the prison and nearby streets. SDF is battling to take back control. Civilians are fleeing. This is how it started in 2013-14 pic.twitter.com/B1ypPf7keK

— Liz Sly (@LizSly) January 22, 2022