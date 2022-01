NATO: Με υψηλό κόστος μια επιπρόσθετη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας

«Οποιαδήποτε περαιτέρω ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας θα είχε υψηλό κόστος». Αυτό ανακοίνωσε σήμερα το ΝΑΤΟ, λίγο μετά την τηλεδιάσκεψη που οργάνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Πολωνίας και με τη συμμετοχή του ΓΓ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

Στην τηλεδιάσκεψη συζητήθηκε η συνεχιζόμενη συγκέντρωση στρατευμάτων της Ρωσίας εντός και γύρω από την Ουκρανία και τις επιπτώσεις της στην ευρωπαϊκή και διεθνή ασφάλεια.

Great meeting with @POTUS on European security with #NATO leaders @EmmanuelMacron, @OlafScholz, Mario Draghi, @AndrzejDuda, @BorisJohnson & our #EU partners @eucopresident & @vonderleyen. We agree that any further aggression by #Russia against #Ukraine will have severe costs. pic.twitter.com/r7wx0Xln4X

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 24, 2022