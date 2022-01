Απογειώθηκαν τα ενοίκια στη Βρετανία: Πάνω από 2.500 ευρώ το μήνα ένα διαμέρισμα στο Λονδίνο

Τα ενοίκια στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν την περασμένη χρονιά με ταχύτητα-ρεκόρ και η αύξησή τους αναμένεται να συνεχιστεί το 2022, αν και με πιο συγκρατημένο ρυθμό, υποδεικνύει ανάλυση του ιστότοπου μικρών αγγελιών ακινήτων Rightmove.

«Το μέσο ενοίκιο αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί ποτέ και ανέρχεται πλέον σε 1.068 λίρες (κάπου 1.300 ευρώ) τον μήνα στο εξωτερικό του Λονδίνου», με άλλα λόγια σημείωσε άνοδο 9,9% μέσα σε έναν χρόνο, τονίζει η Rightmove.

Στο Λονδίνο, τα ενοίκια έφθασαν σε νέο ρεκόρ, στις 2.142 λίρες (πάνω από 2.500 ευρώ) τον μήνα κατά μέσον όρο, με άλλα λόγια κατέγραψαν άνοδο 10,9%. Τα ενοίκια στη βρετανική πρωτεύουσα ξεπέρασαν, για πρώτη φορά, τα επίπεδα όπου βρίσκονταν προτού ξεσπάσει η πανδημία του νέου κορωνοϊού.

Η πανδημία είχε μειώσει δραστικά τα ενοίκια στο Λονδίνο το 2020, κατά σχεδόν 6,4%, καθώς οι ενοικιαστές, ζεματισμένοι από τα lockdowns, «απομακρύνονταν από την πρωτεύουσα» για να «αναζητήσουν χώρους εκτός πόλης».

Όμως, έναν χρόνο αργότερα, το Λονδίνο «ανέκτησε τη δημοτικότητά του και οι εκμισθωτές είναι σε θέση να διαπραγματεύονται υψηλότερες τιμές», αναλύει η Rightmove.

Η άνοδος των ενοικίων την περασμένη χρονιά αποδίδεται στην ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης. Ο αριθμός των ενοικιαστών που αναζητούσε σπίτι αυξήθηκε κατά 32% μέσα σε έναν χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ο αριθμός των διαθέσιμων κατοικιών προς ενοικίαση αντίθετα υποδιπλασιάστηκε.

