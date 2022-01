Μytilineos: Iσχυρή ανάπτυξη και το 2022 με πρόβλεψη για κέρδη άνω των 260 εκατ. ευρώ

Πρόβλεψη για διπλασιασμό κερδών το 2022 στα 260 εκατομμύρια έκανε χθες ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εταιρείας στους αναλυτές.

Ο επικεφαλής του ομίλου τόνισε ότι η εταιρεία κινείται με στόχο να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον πήχη και να ξεπεράσει τις προβλέψεις για τα κέρδη.

Αναλύοντας την δυναμική και τις προοπτικές, ο επιχειρηματίας ανέφερε ότι το περιβάλλον παραμένει ρευστό, ωστόσο ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί εάν δεν υπάρξουν άλλα δυσμενέστερα γεγονότα.

Οι εταιρείες όπως δήλωσε είναι είτε «growth είτε value stock». Growth είναι εταιρείες που επανεπενδύουν τα κέρδη τους, αναπτύσσονται συνέχεια και ταχέως, ενώ stock value είναι εκείνες που είναι χαμηλότερου ρίσκου, που δίνουν μέρισμα στους μετόχους τους, σαν να έχει ένας επενδυτής ομόλογο που του αποφέρει συνεχώς απόδοση και δεν χάνει την αξία του.

Η Μytilineos, έχει καταστεί, όπως είπε, πλέον ο ιδανικός συνδυασμός εταιρείας αξίας αλλά και ανάπτυξης (a combination of growth and value stock), γεγονός ασύνηθες και σπάνιο για τις παγκόσμιες αγορές.

Η διοίκηση του ομίλου ξετυλίγοντας στους αναλυτές, τα επόμενα αναπτυξιακά της βήματα δήλωσε ότι είναι πολύ κοντά στην λήψη επενδυτικής απόφασης για το εργοστάσιο της Αλουμίνας.

Για την μεταλλουργία, αναφέρθηκε ότι οι τιμές θα είναι υψηλές και τα επόμενα χρόνια. «Κινούμαστε πάντα με σύνεση, ενώ επενδύουμε σημαντικά στην παραγωγή ανακυκλωμένου αλουμινίου. Παράλληλα, είμαστε πολύ κοντά στο FID για το νέο εργοστάσιο αλουμίνας» τόνισε η διοίκηση της εταιρείας.

Στο χώρο της ενέργειας, η χρονιά κρίνεται γεμάτη προκλήσεις και το μέλλον όπως προέβλεψε, θα έχει αναταράξεις. Η πράσινη μετάβαση θα είναι ακριβή και θα διαρκέσει αρκετά. «Μόνο οι εταιρείες που θα μπορούν να ανταπεξέρθουν των δυσκολιών θα επιβιώσουν και η Μytilineos απέδειξε ότι μπορεί να τα καταφέρει».

Σε ό,τι αφορά τους άλλους τομείς, όπως αναφέρθηκε, η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει σε νέες συμφωνίες της τάξεως του 500 εκατ. ευρώ σε έργα βιώσιμης ανάπτυξης (SES) όπως είναι η παραγωγή ενέργειας από διαχείριση αποβλήτων (αντίστοιχο έργο ανέλαβε στην Μ. Βρετανία). Παράλληλα η εταιρεία επενδύει και στον τομέα της επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων μέσω της θυγατρικής Ζeologic.

Η Mytilineos, τονίστηκε απολαμβάνει υψηλές διακρίσεις σε επίπεδο ESG. Ωστόσο θα πρέπει να υπάρξει ένα κοινό πλαίσιο μέτρησης σε παγκόσμιο επίπεδο και αυτό θα βοηθήσει επιχειρήσεις και επενδυτές.

Στα έργα ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης ενέργειας, ο όμιλος χωρίζει τη δραστηριότητα σε δύο σκέλη. Στα έργα που παραμένουν στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας και βρίσκονται στην Ελλάδα και στην Ιταλία με προοπτική επέκτασης και στα Βαλκάνια και στην πώληση έργων, όταν τα περιθώρια κέρδους είναι καλά. Μέχρι στιγμής οι πωλήσεις έργων κρίνονται πολύ ικανοποιητικές.

Στα παραδοσιακά έργα και στην κατασκευή μονάδων, η εταιρεία έχει πλέον την τεχνογνωσία και το απαραίτητο μέγεθος για να διεκδικήσει μεγάλα έργα.

Όπως εκτίμησε χθες ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, η ζήτηση αερίου κατά τη διάρκεια της πράσινης μετάβασης θα αυξηθεί. Οι υποδομές φυσικού αερίου και ειδικά τα CCGTs θα είναι οι πιο σημαντικές και ήδη όπως αναφέρθηκε υπάρχει ανάγκη ακόμα και σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης.

Παρά την ενεργειακή κρίση και το γεγονός ότι πολλά εργοστάσια στην Ευρώπη κλείνουν λόγω του ενεργειακού κόστους, ο όμιλος θωρακίζεται και παραμένει αποτελεσματικός.

Τέλος, ο κ. Μυτιληναίος ανέφερε στους αναλυτές ότι η εταιρεία θα συνεχίσει το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών και προέβλεψε ότι η φετινή χρονιά για την εταιρεία θα είναι πιο επιτυχημένη από το 2021.

Διαβάστε ακόμη:

Παντελής Παντελιάδης: Ο τελευταίος μίας μεγάλης γενιάς αυτοδημιούργητων σουπερμαρκετάδων

Κλείνουν μέσα στον επόμενο μήνα οι εκκρεμότητες με τα «κουρεμένα» ενοίκια

Τζέιμι Ντίμον: Ο ελληνικής καταγωγής CEO της JP Morgan που δημιούργησε τον πρώτο «μονόκερο» της χώρας