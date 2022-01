Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Κατέστρεψαν βαλλιστικό πύραυλο που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν σήμερα ότι αναχαίτισαν και κατέστρεψαν βαλλιστικό πύραυλο τον οποίο εκτόξευσαν οι σιίτες αντάρτες Χούθι της Υεμένης, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Πρόκειται για την τρίτη επίθεση του είδους εντός Ιανουαρίου.

Συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας «αναχαίτισαν και κατέστρεψαν βαλλιστικό πύραυλο που εκτόξευσαν οι τρομοκράτες Χούθι με στόχο τη χώρα μας», ενημέρωσε το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ με ανακοινωθέν του.

Emirati Air defenses were activated over #AbuDhabi in the #UAE to intercept a ballistic missile fired by the #Houthis #Yemen #Breaking pic.twitter.com/Dh9DSnAQRa

