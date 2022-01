Η Ελλάδα θα στηρίξει την ελληνική ομογένεια της Ουκρανίας, δήλωσε ο Δένδιας από τη Μαριούπολη

Τα τοπικά γραφεία της Ειδικής Αποστολής Επιτήρησης του ΟΑΣΕ στην Ουκρανία επισκέφτηκε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. «Ενημερώθηκα για την κατάσταση ασφαλείας στο πεδίο και το έργο της Αποστολής» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Νίκος Δένδιας.

Υπενθυμίζεται πως η σημερινή επίσκεψη του Νίκου Δένδια στην Ουκρανία ξεκίνησε με την κατάθεση στεφάνου στο μνημείο πεσόντων ομογενών του Σαρτανά. Κατόπιν, ο υπουργός Εξωτερικών είχε την ευκαιρία στο Σαρτανά να επισκεφθεί το 8ο Σχολείο Ειδικής Εκμάθησης της Νεοελληνικής Γλώσσας και να συναντηθεί με τους εκπαιδευτικούς, τον πρόεδρο στρατιωτικό-πολιτικής Διοίκησης Σαρτανά και μέλη της Ελληνικής Κοινότητας χωριών Σαρτανά και Τσερμαλίκ.

#Mariupol: During a visit at the premises of the @OSCE_SMM Mariupol office, FM @NikosDendias was briefed on the the security situation on the ground and the Mission’s work pic.twitter.com/bLFLvkIAYz

